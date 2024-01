VELIKA NERVOZA PRED SPLITSKOM BOLNICOM Neki čekaju u redu preko 6 sati: "Deru se na nas kao da smo u dobu kočijaša. Zaštitari svako malo reagiraju"

Pratnje pacijenata ispred Hitnog internog prijema KBC-a Split čekaju u redovima satima. Ljudi su jako ljuti jer kažu da su žrtve opće neorganizacije ovog odjela.

Ističu da imaju razumijevanja prema liječnicima i sestrama kojih nedostaje i sigurno rade više nego bi trebali, no smatraju da neke male stvari u organizaciji mogu bitno doprinijeti rješavanju ovoga problema.

- Pred vratima je minimalno 50 ljudi i tako je cijeli dan. Ne samo danas nego odavno. Silom neprilika pratim tu situaciju i nije mi jasno da jedan mali spikafon ne može biti unutra da sestra prozove pratnju nego se dođe na vrata i dere se "Pratnja ta i ta", kao da smo u doba kočijaša.

"Čekat će do ponoć"

Primjerice, došla sam u 13 sati i do 19 sati mene još nitko nije obavijestio o ičemu. Tu stojim kao neka stvar i čekam. Ne samo ja nego puno ljudi. Dio ljudi je stigao u 13 sati i još čeka. Ovi što su došli kasnije doći će možda do ponoći na red. Svi su nezadovoljni i grintaju jer se dugo čekaju liječnici, - požalila nam se jedna od nekoliko Splićanki koja ispred vrata stoji već više od 6 sati.

Naglašava da organizacija nije kako treba.

- Kada dođete na Hitni interni prijem imate Trijažu. Tamo vas primi i obradi tehničar. Onda čekat red da vas sestra uvede. Kada te prozove i kad te sestra primi nakon 1,2,3 sata, nebitno koliko, pacijent uđe unutra, a ako ima pratnju, ta pratnja čeka na cesti između Biberona i Hitno internog prijema.

Nas ovdje sigurno ima 50 u pratnji koji čekamo, to se zna čekat po 12 sati, - dodaje.

Zašto ne uzmu kontakte pratnji?

Kaže da razumije da se moraju čekati nalazi, da se mora čekati liječnik i da su liječnici po odijelima, ali ne razumije ovakvu organizaciju.

- Zašto se ne bi mogao uzeti kontakt broj osobe koja je dopratila nekoga i reći: "Kada osoba biti gotova, vi ćete nazad", je li to neki normalni, kulturni slijed, a ne ovako.

Svi mi radimo, svi imamo obveze, svi smo doveli svoje drage tu. Nitko nije došao dan prije blagdana ovdje čekati 12-13 sati. Ja to sve shvaćam. Znam da je malo i liječnika i sestara i da imaju puno posla. Ali organizacija je nikakva. Ne možete znati što se unutra događa, nego kada se otvore klizna vrata, onda svi odjednom, navalimo na vrata i čekamo koga će prozvati. To je nemoguće. To nikad nigdje nisam vidjela, - požalila nam se Splićanka.

Gužva iz dva razloga?

Pita nadležne je li teško staviti mikrofon i vanka jedan zvučnik.

- Ljudi će sjesti u Biberona ili na klupice, i onda se prozove: "Pratnja ta i ta, molimo dođite". I cijela komplikacija riješena. Evo sad su otvorili vrata, svako malo zaštitar sve potjera put sestra, prestrašno, zaključila je naša sugovornica.

Upit smo poslali KBC-u Split, a objavit ćemo ga po primitku. Neslužbeno doznajemo da se ne radi o uobičajenoj situaciji nego da se iz više razloga danas dogodio izrazito velik priliv ljudi. Među glavnim razlozima su sutrašnji neradni dan i ogroman broj zaraženih posljednjih dana.