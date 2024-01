VIRUSI NAPUNILI DJEČJE AMBULANTE, NA 'UDARU' I RODITELJI Jedan respiratorni virus 'šalje' djecu u bolnici, drugi pak ne da mrdnuti iz kreveta. Redovi za testiranje rastu...

Glavobolja, visoka temperatura, bolovi u mišićma, grlobolja, malaksalost,… svako malo čujemo kako se netko požalio na nešto od nabrojenog. Ako smo imali sreću pa smo sami (još uvijek) zdravi, većina oko nas i nije. Ili kašlju, kišu, šmrču, gutaju paracetamole i piju na litre čaja, a sve kako bi što prije ozdravili i riješili se virusa koji ih je napao.

Trenutno kod nas haraju četiri epidemije: korona, gripa, hripavac i RSV virus uz ostale uvijek prisutne virozice stoga i ne čudi da su i čekaonice splitskih ambulanti i prepune ovih dana.

Kako razlikovati gripu od drugih bolesti?

Kada ne znamo koja nas je bolest napala, najbolje je vjerovati simptomima koje bolest donosi.

"Imamo različite druge virusne bolesti dišnog sustava. Gripa je nagla bolest, kod nje imamo opće simptome s temperaturom do 40 Celzijevih, jakim bolovima u zglobovima, mišićima, jakom glavoboljom, boli iza očnih jabučica. Kod djece se znaju javiti i mučnina i povraćanje, naročito kod manje djece. Nakon tog naglog nastanka, u nekoliko sati, sad smo zdravi, sad smo bolesni, počinju i respiratorni simptomi pa osoba može imati i bolno ždrijelo, kašalj, otežano gutanje, kašalj,..

Ostale virusne bolesti, poput obične prehlade koja je najučestalija ide odmah s kihanjem, šmrcanjem, suzenjem očiju, sekrecijom iz nosa i u principu kroz nekoliko dana spontano prolazi, nema nekog poremećenog općeg stanja", objašnjava nam epidemiologinja Nonković.

Kod dobrog rada imunološkog sistema i opće kondicije trajanje gripe je u pravilu kraće, a tok bolesti lakši. Ako istovremeno nemamo i druge bolesti, gripa obično prolazi bez komplikacija i nije opasna.

Iako za gripu nema lijeka, i pedijatrijske ambulante su pune djece koja imaju povišenu temperaturu, kašlju, sline,..

"Svakim danom sve je više djece koja dolaze na pregled zbog virusa. Što se tiče gripe, ona se tek sada pojavljuje u pravoj epidemiji, njen vrhunac među djecom tek dolazi jer logično, djeca se druže, idu zajedno u vrtić, školu a to su sve mjesta visokog rizika zaraze i ne možete to izbjeći", rekla je poznata splitska pedijatar čija je čekaonica jutros već iza 8 sati izgledala kao igraonica u kojoj su se našla sva bolesna djeca, a s njima i nestrpljivi roditelji koji su cupkali s noge na nogu čekajući na pregled.

S obzirom na to da djeca ne mogu izbjegavati mjesta visokog rizika poput vrtića ili škole, liječnici savjetuju redovito pranje ruku, održavanje higijene, ali i naglašava kako općenito treba paziti na dobru respiratornu higijenu (pokrivanje nosa i usta kod kihanja i kašljanja papirnatom maramicom koja se zatim pravilno odloži).

Respiratorni virusi kod najmlađih mogu uzrokovati jako tešku klinički sliku: Trenutačno 'hara' RSV

Ambulante su nažalost posljednjih dana prepune najmlađih pacijenata s respiratornim virusima koji se prenose najčešće kašljem, slinom, dodirom, a kod djece te male dobi oni mogu izazvati i jako tešku kliničku sliku. Virus koji može biti koban za dojenčad i manju djecu, a koji je veoma zarazan i širi se kapljičnim putem, respiratorni sincicijski virus, jako se raširio i kod nas te su osim pedijatrijskih čekaonica pune i čekaonice hitnih ambulanti u kojima se dnevno pregleda i stotinjak djece, a neka od njih budu i hospitalizirana.

"Kod djece trenutno hara Respiratorni sincicijski virus koji je najčešće vezan za druženje u kolektivu, međusobnom bliskom kontaktu. Tu bi roditelji trebali pripaziti ako je dijete prehlađeno, šmrca i slično da ne ide u kolektiv, da ga se zadrži kući do prestanka simptoma. Kod pogoršanja bilo kakvih simptoma svakako se treba odmah javiti svom pedijatru", kazuje Karin.

Zadnjih dana bilježimo porast djece koja su zaraženi respiratornim sincicijskim virusom, ali i hripavcem. Ima i slučajeva gripe, najčešće gripe A soj H1N1, ali RSV svakako dominira. To je uobičajeno jer su zimski mjeseci kada i inače imamo povećani broj respiratornih infekcija, ali s obzirom na to da se RSV brzo i lako prenosi odnosno širi preporuka je roditeljima da djecu ne šalju u jaslice i vrtiće ako su bolesni jer samo pogoduju širenju virusa. Najteža klinička slika je u najmlađih iako oboljeti mogu i stariji ali u njih to izgleda kao prehlada", kazuje pedijatrica Ana te naglašava:

"Kod nekih rizičnih skupina kao što su nedonoščad, djeca mlađa od 2 godine s težim prirođenim srčanim greškama ili kroničnim bolestima pluća te djeca i starije osobe s oslabljenim imunološkim sustavom, RSV infekcije mogu biti posebno teške i životno ugrožavajuće".

I Hitni prijem Klinike za infektologiju je zadnja dva tjedna, a osobito u ovo postblagdansko vrijeme pod većim opterećenjem zbog većeg priljeva pacijenata s respiratornim infekcijama. Zbog toga su na Klinici za infektologiju KBC-a Split na lokalitetu Križine privremeno ograničeni posjeti hospitaliziranim bolesnicima.

Posjete su dozvoljene od 16.30 do 17 sati za jednog posjetitelja uz nošenje medicinske maske.