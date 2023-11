VEĆ NOĆAS OLUJNI UDARI BURE Vikend prognoza: Danas još toplo, sutra će nam trebati zimske bunde

Nova ciklona utječe na vrijeme, no ona je vrlo prolazne naravi pa će donijeti dosta manje oborina u odnosu na situaciju iz prvog dijela mjeseca. Ipak, prolazak ove ciklone označit će početak hladnijeg razdoblja koje će nastupiti već u dane vikenda.

Ako iz bilo kojeg razloga čekate niz od nekoliko suhih dana, svakako iskoristite dane vikenda i ponedjeljak jer novo naoblačenje stiže u od utorka kada se očekuje početak novog nestabilnog razdoblja.

Zbog učestalih prolazaka ciklona i fronti preko našeg područja, izmjenjivat će se jugo i bura, a prva od nekoliko bura na vidiku zapuhat će već danas. Ipak bit će vrlo prolazne naravi.

Danas se očekuje promjenjivo vrijeme s više oblaka u prvom dijelu dana, kada će mjestimice biti kiše, pljuskova i grmljavine, no neka će područja ostati suha ili uz vrlo male količine kiše. Tijekom dana postupan prestanak oborina i postupno razvedravanje. Još samo u noći će puhati jugo koje će ujutro prestati, a na sjevernom Jadranu će zapuhati tramontana koja će se brzo proširiti morem prema jugu. Na otvorenom su mogući vrlo jaki udari tramontane. Navečer će vjetar okretati na jaku buru koja će podno Velebita i Biokova u noći na subotu biti olujna, mogući su prolazni orkanski udari. Minimalne jutarnje temperature u Dalmatinskoj zagori od 8 do 13°C, uz obalu i na otocima od 13 do 18°C. Najviše dnevne temperature 13°C ponegdje u zaobalju do 20°C uz obalu i na otocima. Navečer osjetno hladnije.

Subota će biti pretežno vedra. Ujutro će puhati umjerena do pojačana bura i tramontana, slabit će u drugom dijelu dana. Bit će osjetno hladnije, a osjet hladnoće ujutro će povećavati bura. Minimalne jutarnje temperature zraka u Dalmatinskoj zagori od 0 do 5°C, uz obalu i na otocima od 5 do 10°C. Najviše dnevne temperature od 7 do 14°C.

Pretežno vedro bit će i u nedjelju. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, danju slaba tramontana. Jutro još malo hladnije pa će mraza biti diljem Zagore, ali i ponegdje u unutrašnjosti otoka. Najviše dnevne temperature od 7 do 14°C.

U ponedjeljak još pretežno sunčano i suho. Vjetar slab, navečer će zapuhati jugo. Bit će neznatno toplije.

Od utorka novo naoblačenje, pa će povremene kiše biti do kraja tjedna. Ponovno će biti malo toplije, a nova bura i jače zahlađenje moguće je sljedeće nedjelje.