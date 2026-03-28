Vatreni progovorio: "Moja majka je kao curica brojala tenkove"

Igor Matanović, 23-godišnji napadač Freiburga rođen u Hamburgu, prije četiri godine donio je odluku koja je odjeknula u njemačkim i hrvatskim nogometnim krugovima. Nakon što je prošao mlađe uzraste njemačke reprezentacije, 2022. godine odlučio je promijeniti sportsko državljanstvo i zaigrati za Hrvatsku, zemlju porijekla svojih roditelja.

U razgovoru za njemački medij 11Freunde strijelac pobjedonosnog gola Hrvatske u prijateljskoj utakmici protiv Kolumbije (2:1) otkrio je pozadinu te odluke, progovorivši o obiteljskoj priči koja ga je oblikovala, izazovima na početku karijere i osjećaju koji nosi hrvatski dres.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Obiteljska priča kao temelj

Matanović svoje roditelje naziva najvećim uzorima, ističući kako od njih i danas uči. "Moji roditelji su ratne izbjeglice iz bivše Jugoslavije. Hrvati su koji su s obiteljima živjeli u Bosni. Morali su u mladosti proći kroz puno toga, zbog rata su kao tinejdžeri došli u Njemačku bez ičega, ne znajući jezik", objašnjava Matanović.

"Sve što su njihove obitelji izgradile, od prijateljstava do imovine, nestalo je. Morali su krenuti od nule. Imam ogromno poštovanje prema onome što su tada morali proći i zato mi danas mogu pomoći u mnogim situacijama", dodaje Matanović.

Ta iskustva, kaže, pomažu mu i u nogometu. "Čovjek bi pomislio da nakon toliko godina u nogometu više nema iznenađenja, ali uvijek se pojavi neka potpuno nova faza. Kad razgovaram s njima, osjetim dubinu iza njihovih riječi. U djetinjstvu su doživjeli stvari koje su meni danas nezamislive. Tko preživi tako nešto, može svojoj djeci prenijeti puno toga: izdržljivost, otpornost", smatra Matanović.

Sjećanja na rat

Sjećanja na rat bila su neizbježan dio odrastanja. Jednom prilikom, obitelj je posjetila majčinu rodnu kuću u Bosni. "Kuća je bila potpuno uništena, jedva smo se probili kroz visoku travu i grmlje. Unutra smo pronašli majčin stari album sa sličicama, u njemu su još bile zalijepljene njezine fotografije Michaela Jacksona", prisjeća se Matanović.

Majka mu je pričala kako je s prijateljicama kroz prozor škole brojala tenkove koji prolaze. "Bio sam jako mlad i nisam shvaćao težinu toga, ali te su mi slike ostale u sjećanju. Danas mi one osvještavaju što su moji roditelji proživjeli i da nije samo po sebi razumljivo što mogu slobodno izaći van, bez straha. Ta sloboda i sigurnost u Njemačkoj ogroman su dar", izjavio je hrvatski reprezentativac.

Roditelji su se upoznali u Njemačkoj

Njegovi roditelji upoznali su se u Njemačkoj i zajedno izgradili život. Otac danas radi u centru za zapošljavanje, pomažući ljudima u situacijama sličnima onoj u kojoj su se oni našli, dok majka radi kao prodavačica.

"Oni su, u pozitivnom smislu, pravi radnici. Omogućili su mojoj sestri i meni bezbrižan život", kaže s ponosom. Očev hobi je glazba; kao talentirani klavijaturist ponekad radi kao DJ na vjenčanjima i rođendanima. "Kao što on mene podržava na terenu, tako sam ja njega podržavao na plesnom podiju", kaže kroz smijeh.

