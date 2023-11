UPOZNAJTE ČLANICE ŽENSKE KLAPE 'FILIP DEVIĆ' One su raspjevane i složne u jednome: "To je nešto što ti nikako ne možeš maknit iz svog života, to je jednostavno dio nas"

Ženska klapa ‘Filip Dević’ osnovana je 1972. godine i prva je ženska klapa uopće osnovana na ovom području. Prošle godine klapa je obilježila svoju 50. obljetnicu od osnutka, a mi smo imali priliku upoznati raspjevane i vesele članice ovog sastava.

Današnju postavu klape čine Anita Perković (prvi sopran), Deni Dmitrović, Silvana Zelić, Ivana Smoljanović (drugi soprani), Jadranka Jerković, Vedrana Ugrin, Ivana Buljat (prvi alti), Jasminka Jurašin i Jasminka Najev (drugi alti). Ovih devet žena unatoč raznim obvezama sastaju se svakoga tjedna na probama.

“Tijekom cijele godine dva puta tjedno. Sve sekcije imaju minimum dva puta tjedno probe i to je neki minimum za napraviti nešto. Da ne govorimo da svaka od nas ima svoj privatni život, obitelji, posao i tako dalje i uskladit devet života, uskladit sve to i dva puta tjedno doći na probu, to sada po pričama ispada da je stvarno jednostavno, ali nije. Mi ponekad i slavimo kada smo u punom sastavu na probi, devet žena, devet života, situacija ovakvih i onakvih, ali uoči tih velikih obilježavanja i nekih nastupa, gostovanja, onda znamo i više od toga, ali dva puta tjedno je minimum jer naše probe se čak rade po dva sata, ponekad dva, dva ipo sata. Pjevanje je svima nama sastavni dio života. Imamo život privatni i poslovni, ovo je dio privatnog, amaterizam, ali stav nam je profesionalni”, kazale su nam članice klape.

Po kantunima grada

Kako je klapska pjesma nastala po kantunima grada i na trgovima, klapa svako ljeto ima promenadu po gradu, pjeva se na Vestibulu i kod Zlatnih vrata, skoro svakog ponedjeljka. Ove godine je u planu i adventski koncert za koji su pripreme već u tijeku.

Repertoar ove klape sastoji se od obrada popularnih pjesmi, neizostavnih tradicionalnih pjesmi koje se u klapi pjevaju već godinama, a svaku sezonu upjevavaju se i neke nove pjesme.

“Nastojimo uvijek probavati i nešto od prije da se to ne zaboravi, onda održavamo nekako i naš tekući program, ponekad se vraćamo i malo u prošlost da obnovimo i uvijek nastojimo s nekim novim pjesmama ići naprijed”, kazale su nam članice klape.

Brojne nagrade i priznanja

Ženska klapa ‘Filip Dević’ bila je česti gost Festivala dalmatinskih klapa u Omišu, na kojem su nastupile 26 puta, a osvojile 12 nagrada. Pod vodstvom maestra Duška Tambače postale su apsolutne pobjednice festivala u Omišu 1993. godine, osvojivši prvu nagradu publike i prvu nagradu žirija. Klapa se može pohvaliti i srebrnim odličjem iz 2011. na međunarodnom festivalu ‘Venezia in musica’ u Italiji.

Dugogodišnji rad ove klape i Kulturno umjetničkog društva ‘Filip Dević’, prepoznao je i predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, kada ih je ove godine povodom 50. obljetnice od osnutka, pozvao u svoj ured zajedno sa muškom klapom koja je slavila 60. obljetnicu. A samo kulturno umjetničko društvo, možda je i tajna dugovječnosti ženske klape na ovim prostorima. Nažalost ženska klapa nasprem puno više muških komercijalnih klapa ne dolazi toliko do izražaja i vrlo je teško opstati na sceni kao nezavisna ženska klapa.

“Mi smo ipak klapa koja je dio jednog velikog društva, jer ženske klape danas, ja im se divim. Evo dvije od nas su bile godinama u jednoj klapi. Klape se moraju same borit za egzistenciju. Tu je prostor, tu su honorari voditeljima i tako dalje, a i znate da ženske klape nisu komercijalne u odnosu na muške. Međutim dolaskom u društvo te su nam situacije zaista olakšane. Nemamo taj financijski teret na svojim leđima jer je to u današnjim vremenima stvarno teško. Tako da se divim ženskim klapama koje su iznad ovako nekih društava, koje se bore jer je sve manje I manje sponzora I na višim instancama, a kamoli u amaterskim”, kazale su članice klape.

Gušt, a ne napor

Unatoč teškoćama i preprekama na koje su nailazile, pa ponekad čak i pomišljale o odustajanju od pjevanja klapske pjesme, uvijek su se vratile na probu sa još većom željom i većim osmijehom na licu jer kako kažu, ljubav prema klapskoj pjesmi je ono što ih veže godinama.

“Velika ljubav prema klapskoj pismi, ali zaista velika ljubav koja nas veže već masu godinu. Pa i sve ono što nam je teško sastajat se pa i nekad doć na probu jer bi se najrađe doma zavalie na kauč, opet te potira ta ljubav, da dođeš, da probaješ, da vježbaš, da istražuješ nove pisme, sastavljaš novi repertoar .Taj klapski svit te nekako sam povezuje i tako da je to nešto što ti nikako ne možeš maknit iz svog života, to je jednostavno dio nas. Nama to nije napor, nama je to gušt”, složile su se članice klape.