Uporan da obori svjetski rekord, na tijelo je stavio 60 kilograma pčela

Abdulvahap Semo iz Turske, poznat i kao čovjek-pčela, sanja o tome da postavi Guinessov svjetski rekord, a u međuvremenu je pokrio svoje tijelo s oko 60 kilograma pčela.

Turskom pčelaru je cilj postaviti novi svjetski rekord po broju pčela koje pokrivaju jednu osobu.

Semo, iz provincije Van u istočnoj Turskoj, pokušao dostići Guinessov svjetski rekord koji trenutno drži Ryan Lian-ming iz Kine, koji se pokrio debelim slojem od oko 637.000 pčela teških 63,7 kilograma, prenosi RTS.

Abdulvahap Semo je ipak priznao da je i nekoliko puta ranije pokušavao oboriti rekord, ali da je ovoga puta bilo posebno teško jer su "pčele bile agresivne".

"Moj cilj je da dostignem 65 kilograma, i da oborim svjetski rekord. U tome će mi biti potrebna podrška", rekao je on, prenosi N1.

U tijeku priprema za novi pokušaj, promovira med proizvođača iz svoje provincije.

