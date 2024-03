UKLJUČEN METEOALARM Stiže novo pogoršanje: "Ponegdje su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom"

U većem dijelu Dalmacije nedjelja je osvanula uz djelomice sunčano vrijeme, a više oblaka uz poneki pljusak ima još na krajnjem jugu. Puše uglavnom slabo do umjereno jugo, a minimalne temperature kreću se od 2 do 8 u Zagori te od 8 do 13 na obali i otocima.

U protekla 24 sata u sjevernoj i južnoj Dalmaciji palo je od 1 do 5 litara oborine, dok je najviše palo na području Splita (od 20 do 43 litre). Obilnije oborine zabilježene su i na području Trogira (18-32 litre), dok je u Zagori palo između 7 i 15 litara oborine.

Na postaji Split-Marjan palo je 35 litara oborine što je više od pola prosjeka za cijeli ožujak (62.1 litra).

Dio oborina u Splitu pao je u obliku krupe pa su vatrogasci imali niz intervencija.

U nastavku dana očekuje se djelomice, u dijelu popodneva na obali i pretežno sunčano. Uglavnom u prvom dijelu dana još može mjestimice pasti malo kiše. Poslijepodne će ponajviše u Zagori biti umjerenog razvoja oblaka, pa ponegdje postoji manja mogućnost za pljusak.

Jugo će jačati na jako, navečer na otvorenom moru i olujno. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 14 do 18 °C.

- Očekuje se jako, tijekom noći mjestimice vrlo jako jugo. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h). Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - stoji u upozorenju DHMZ-a.

U noći na ponedjeljak očekuje se jače naoblačenje, od jutra uz kišu i pljuskove s grmljavinom, a ponegdje je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme s obilnijim oborinama. DHMZ upozorava da bi ponegdje moglo pasti i više od 50 litara oborine.

Jugo će od sredine dana znatno oslabjeti, a uz obalu sjeverne i srednje Dalmacije prema večeri okretati na slabu do umjerenu buru. S burom u noći na utorak slijedi i postupno razvedravanje.