UEFA žestoko kaznila Dinamo

Dinamo je prije mjesec dana u šesnaestini finala Europske lige ispao iz Europe nakon 3:3 remija na gostovanju kod Genka, a belgijska momčad prošla je dalje s ukupnih 6:4. U osmini finala Genk je potom ispao od Freiburga s ukupnih 5:2.

Susret u Belgiji obilježio je nepromišljen potez veznjak Luke Stojkovića, koji je u produžetku ošamario protivnika i zaradio izravan crveni karton. UEFA mu je naknadno odredila kaznu od tri utakmice neigranja u europskim natjecanjima, pa neće biti dostupan na početku novih kvalifikacija, piše Sportklub.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iako je standardna kazna za crveni karton jedna utakmica suspenzije, u težim slučajevima Disciplinska komisija može pooštriti sankciju, što se ovdje i dogodilo.

Osim toga, kažnjen je i Dinamo s ukupno 56.750 eura – većinom zbog bacanja predmeta na teren od strane navijača, dok manji dio otpada na odštetu Genku zbog oštećenja stadiona.