UBOJSTVO U GRČKOJ Navijači priznali krivnju za sudjelovanje u tučnjavi, ali negiraju upletenost u ubojstvo

Posljednja skupina od 35 navijača stigla je na ispitivanje pred sud u Ateni. Znaju što ih čeka jer je u posljednja dva dana ispitano 67 Hrvata, 2 Grka i jedan Albanac protiv kojih su podignute optužnice te im je određen istražni zatvor.

Priznali su krivnju za sudjelovanje u tučnjavi, ali negiraju upletenost u ubojstvo navijača AEK-a, piše HRT.

Grčka javnost s nestrpljenjem čeka rezultate analize DNK, a odvjetnik obitelji ubijenog rekao je da su dosad prikupljeni dokazi vrlo nejasni i da je iz njih nemoguće zaključiti tko je počinitelj. Obitelj žrtve, poručuje, ne želi da netko bude pogrešno optužen niti da itko ima poseban tretman - žele samo pravdu za svog sina.

Dok se čeka rasplet situacije i ne otkrije tko je kriv za ubojstvo - navijači, njihovi roditelji i odvjetnici pozivaju hrvatske vlasti da reagiraju te optužuju Grčku za maltretiranje i kršenje prava uhićenih.

Iz ministarstva pravosuđa i uprave priopćeno je da je ministar Malenica razgovarao s grčkim kolegom. Predsjednik Milanović očekuje da se u sljedećih pet dana zadrže osumnjičeni, a ostali puste.

- Pet dana ih policija ima pravo držati. To sada istječe. Ukoliko svima daju pritvor, neovisno o tome zašto su išli dolje, išli su se mlatiti, to ne mogu podržati, to je naprosto čudno ponašanje, ali su građani i imaju svoja prava, rekao je Milanović.