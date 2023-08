U breskvama koje su zaustavljene na granici utvrđen zabranjeni pesticid

Na stranici Europskog sustava za uzbunjivanje prije tjedan dana objavljeno je kako je Hrvatska prijavila da je u pošiljci breskvi iz Srbije utvrđena visoka razina pesticida.

U obavijesti je stajalo i da je konzumiranje tih breskvi potencijalno rizično.

N1 Srbija tada je podsjetio da je i prije oko mjesec dana, točnije 7. srpnja, i Slovenija vratila breskve u Srbiju zbog pesticida.

Što je s breskvama?

Fitosanitarna inspekcija Uprave za zaštitu bilja je nakon detaljnih analiza utvrdila prisustvo pesticida klorpirifosa u breskvama.

Radi se o pesticidu koji se u Hrvatskoj kao i u nekim drugim zemljama EU legalno upotrebljavao od 2006. godine i postao jedna od najiskorištenijih kemikalija za zaštitu usjeva, voća i povrća.

Klorpirifos je od 2006. godine zabranjen za tretiranje voća i povrća u većini zemalja EU, osim u Švedskoj, Finskoj, Austriji, Njemačkoj, Danskoj, Irskoj, Latviji, Litvi, Sloveniji i Hrvatskoj. No, od 16. travnja 2020. i u tim je zemljama zabranjen taj pesticid.

Svako uvezeno voće s više od najmanje količine pesticida kojoj se može ući u trag zabranjeno je prodavati u cijeloj EU.

U Srbiji postoje izuzeci

„Klorpirifos je vrlo efikasan pesticid, on je i insekticid, ali je štetan i za životinje i za ljude, jedno vrijeme je bio najprodavaniji pesticid, 60-ih godina, ali u posljednjih 20 godina se radi na tome da se njegova primjena ograniči ili zabrani. Od 2020. godine, kada je istekla posljednja licenca, on je kod nas zabranjen. Međutim, postoje izuzeci od zabrane, i nismo mi jedini u svijetu po tome. Ovdje su proizvođači šećerne repe inzistirali da ipak, zbog njegove nezamjenjivosti, on bude dozvoljen“, komentirala je izvanredna profesorica s Fakulteta za fizičku kemiju iz Srbije Maja Milojević u Novom danu na N1 Srbija.

Za klorpirifos se, kaže, zna da je izuzetno opasan za zdravlje, a posebno je štetan za osjetljive kategorije – djecu i trudnice.

"Klorpirifos je opasan jer može dovesti do razvojnih i neuroloških poremećaja. Ono što nas najviše brine je zagađenje vode i hrane. No, u vodi ga nema, pratimo ga i jučer sam provjerila podatke", kazala je Milojević.

Ministarstvo poljoprivrede Srbije potvrdilo je da je klirpirifos dozvoljen samo za proizvodnju šećerne repe.

"Suočeni s ozbiljnim problemom opstanka proizvodnje šećerne repe, kao strateške biljne kulture za našu zemlju, Ministarstvo je razmatralo podnesene zahtjeve proizvođača šećerne repe, i donijelo takvu odluku uzimajući u obzir preporuke Stručnog savjeta za sredstva za zaštitu bilja, kao i praksu koje u ovakvim situacijama koriste i zemlje članice EU", rekli su u ministarstvu.

Početkom kolovoza zaustavljena i pošiljka čipsa

N1 Srbija podsjeća kako je početkom kolovoza na hrvatskoj granici zaustavljena i pošiljka čipsa s paprikom kod kojega je utvrđena visoka razina kancerogenog akrilamida.

Kako je priopćila Hrvatska agencija za hranu, procjenjuje se da prisustvo akrilamida u hrani može povećati rizik od razvoja raka svim starosnim grupama.