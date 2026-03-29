Igor Tudor više nije trener Tottenhama, objavio je engleski klub na svojim društvenim mrežama.

"Možemo potvrditi da je sporazumno dogovoreno da glavni trener Igor Tudor napušta Klub s trenutačnim učinkom. Tomislav Rogić i Riccardo Ragnacci također su napustili svoje dužnosti trenera vratara, odnosno kondicijskog trenera. Zahvaljujemo Igoru, Tomislavu i Riccardu na njihovu angažmanu tijekom proteklih šest tjedana, u kojima su neumorno radili. Ujedno izražavamo sućut Igoru zbog nedavnoga gubitka koji je pretrpio te njemu i njegovoj obitelji upućujemo podršku u ovom teškom razdoblju", objavili su iz Tottenhama te su nadodali:

"O imenovanju novog glavnog trenera pravodobno ćemo izvijestiti", zaključuju iz engleskog kluba.