Trump napao papu: "Treba se sabrati"

Američki predsjednik Donald Trump oštro je u nedjelju kritizirao papu Lav XIV, nazvavši ga slabim u borbi protiv kriminala i lošim u vođenju vanjske politike.

Trump je svoje stavove iznio u objavi na društvenoj mreži Truth Social, reagirajući na ranije papine izjave u kojima je poglavar Katoličke crkve doveo u pitanje američku vanjsku i imigracijsku politiku.

Papa Lav XIV posljednjih se mjeseci profilirao kao jedan od glasnijih kritičara vojnog djelovanja SAD-a i Izraela protiv Irana, započetog krajem veljače. Posebno je upozorio na Trumpove prijetnje o uništenju iranske civilizacije, koje je ocijenio neprihvatljivima, te pozvao na dublje promišljanje o odnosu prema migrantima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Trump je u svojoj objavi poručio da bi se papa trebao više posvetiti svojoj ulozi, a u razgovoru s novinarima dodatno je naglasio kako nije sklon aktualnom poglavaru Katoličke crkve.

Razmjena oštrih poruka između dvojice čelnika dodatno je zaoštrila već postojeće napetosti oko pitanja vanjske politike i migracija.