Trump: "Iran nikada neće imati nuklearno oružje"

Bivši američki predsjednik Donald Trump oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social, gdje je oštro kritizirao Iran zbog, kako tvrdi, neispunjavanja obećanja o otvaranju Hormuškog tjesnaca.

Trump smatra da takvo ponašanje predstavlja kršenje međunarodnog prava te ugrožava sigurnost i stabilnost na globalnoj razini. U objavi je naveo kako je Iran svojim potezima izazvao nesigurnost i poremećaje u svjetskom prometu, ističući i tvrdnje o mogućem postavljanju mina u tom području, što dodatno odvraća brodare od prolaska.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

""Iran je obećao otvoriti Hormuški tjesnac i svjesno to nije učinio. Time je izazvao tjeskobu, poremećaje i patnju mnogih ljudi i država diljem svijeta. Tvrde da su postavili mine u more, iako su im gotovo cijela mornarica i većina sredstava za postavljanje mina uništeni. Možda su to i učinili, ali koji bi vlasnik broda bio spreman riskirati? Time su nanijeli veliku sramotu i trajnu štetu ugledu Irana i onome što je ostalo od njihova vodstva, no sada smo iznad toga. Kako su obećali, moraju odmah započeti proces otvaranja tog međunarodnog plovnog puta - i to brzo. Krše sve moguće zakone", napisao je na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Osvrnuo se i na nedavne diplomatske aktivnosti, navodeći da je detaljno informiran o sastanku održanom u Islamabadu, u kojem su sudjelovali visoki američki dužnosnici i pakistanski čelnici. Prema njegovim riječima, pakistanska strana izražava zahvalnost zbog, kako tvrdi, njegove uloge u sprječavanju mogućeg sukoba između Pakistana i Indije.

"Pakistanci mi stalno zahvaljuju što sam spriječio rat s Indijom U potpunosti sam informiran od strane potpredsjednika JD Vancea, posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera o sastanku koji je održan u Islamabadu, uz sposobno vodstvo pakistanskog feldmaršala Asima Munira i premijera Shehbaza Sharifa. Riječ je o iznimnim ljudima koji mi stalno zahvaljuju što sam spriječio rat s Indijom koji bi odnio 30 do 50 milijuna života. Uvijek cijenim to čuti - razina humanosti o kojoj govore teško je pojmljiva.

Trump se dotaknuo i pregovora s Iranom, koji su, kako navodi, trajali gotovo 20 sati. Istaknuo je da su u određenim segmentima postignuti pomaci, ali je naglasio kako Teheran i dalje ne pokazuje spremnost na odustajanje od svojih nuklearnih ambicija", dodao je.

Dodao je da su američki predstavnici tijekom razgovora razvili korektan odnos s iranskim pregovaračima, no da to nije utjecalo na ključne razlike u stavovima. Zaključno je ponovio svoj dugogodišnji stav da Iran ne smije i neće imati nuklearno oružje.

"Sastanak s Iranom započeo je rano ujutro i trajao gotovo cijelu noć - gotovo 20 sati. Mogao bih iznijeti mnogo detalja i govoriti o postignutim stvarima, ali važno je samo jedno - Iran ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija. U mnogočemu su postignuti dogovori bolji nego nastavak vojnih operacija do kraja, no to je nevažno u usporedbi s činjenicom da bi nuklearno oružje moglo doći u ruke tako nestabilnih, zahtjevnih i nepredvidivih ljudi.

Moja trojica predstavnika su, kako je vrijeme prolazilo, očekivano razvili korektan i prijateljski odnos s iranskim pregovaračima - Mohammadom Bagherom Ghalibafom, Abbasom Aragčijem i Alijem Bagherijem, no to ne mijenja činjenicu da su oni ostali potpuno nepopustljivi po pitanju najvažnije teme.

Kao što sam govorio od samog početka i godinama već govorim - Iran nikada neće imati nuklearno oružje", napisao je.

Više detalja o ovim navodima i mogućim daljnjim koracima očekuje se u narednim danima.