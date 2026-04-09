Trump: Američke snage ostaju oko Irana, upozorava na moguću eskalaciju ako sporazum propadne

Američki predsjednik Donald Trump poručio je putem svoje platforme Truth Social da će američke vojne snage ostati raspoređene u i oko Irana sve dok se, kako navodi, postignuti sporazum u potpunosti ne bude poštovao.

Istaknuo je da će svi američki brodovi, zrakoplovi i vojno osoblje, uz dodatno naoružanje i streljivo, ostati na svojim položajima kao mjera osiguranja provedbe dogovora. Upozorio je i da bi u slučaju kršenja sporazuma moglo doći do eskalacije sukoba, naglasivši kako je takav scenarij malo vjerojatan.

U međuvremenu, Iran je ranije poručio da bi nastavak pregovora o trajnom mirovnom sporazumu sa Sjedinjenim Državama bio nerazuman nakon najtežih izraelskih napada na Libanon dosad, u kojima su poginule stotine ljudi.

Trump tvrdi da je Iran pristao obustaviti obogaćivanje urana, no predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf iznio je suprotnu tvrdnju, rekavši da prema uvjetima primirja Iran zadržava pravo na nastavak tog procesa.

U svojoj objavi Trump je dodatno naglasio kako nema nuklearnog oružja te da će Hormuški tjesnac ostati otvoren i siguran za međunarodni promet.