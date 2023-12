Tko je zgodna Dalmatinka koja će Hrvatsku predstavljati na "Miss turizma" u Kini? ": "Treniram pilates i jogu, slobodna sam, još nisam upoznala onog pravog"

Marija Vukašina ovogodišnja je predstavnica Hrvatske na izboru ljepote Miss Tourism World koji se održava 7. prosinca u gradu Nanjing u Kini. U haljinama hrvatskih dizajnerica zasjat će za dva dana, a o njezinom manekenskom putu, očekivanjima i ciljevima saznajte u nastavku.

Lijepa Marija ima 21 godinu, rođena je Zadranka i studira ekonomiju u Zagrebu gdje trenutno živi i gradi karijeru u modelingu. Najljepši zalazak sunca, kako nam kaže, za nju ima Zadar, a kao mjesta na kojima sve tmurne misli nestaju navodi Pozdrav suncu, Morske orgulje i prepoznatljivu zadarsku rivu. Ne krije da u njenom srcu posebno mjesto zauzima i crkva svetog Donata, a svakim povratkom u voljeni Zadar izdvoji barem jedan dan kako bi gledala zalazak sunca.

Modelingom se počela baviti sa samo 17 godina kada se prijavila na izbor za Miss Zadarske županije. Iako nije osvojila titulu, skautana je od strane jedne modne agencije u kojoj je naučila osnove hoda i kako se pripremiti za casting.

U Kinu će ponijeti Vučedolsku golubicu, kravatu i ručno rađeni hrvatski nakit

"Velika mi je čast predstavljati Hrvatsku i potrudit ću se predstaviti ju u najboljem svjetlu. Ovo je izbor koji promovira turizam, a znamo da je Hrvatska jedna od vodećih turističkih destinacija tako da planiram predstaviti sve ljepote naše zemlje. Kako dolazim iz Zadra, želim pokazati svijetu mjesto gdje sam odrasla i kojemu se rado vraćam kada god imam slobodnog vremena“, započela je razgovor Marija.

Osim Zadra, Hrvatska ima i brojne druge ljepote kojima svaki grad priča svoju jedinstvenu priču. Ipak, Marija ima svoje dalmatinske favorite od kojih je neke i istaknula. Svjesna da Hrvatska ima mnogo toga za ponuditi i u kontinentalnom dijelu koje će također s ponosom prezentirati.

"Htjela bih istaknuti i ljepote svijetu poznatog Dubrovnika i njegovih zidina. Pored Dubrovnika tu su i ostali prekrasni gradovi u Dalmaciji poput Splita i Šibenika. Hrvatska je bogata i nacionalnim parkovima, Plitvička jezera, Krka, Kornati i Brijuni neki od najljepših u kojima možemo doživjeti sve ljepote Hrvatske prirode te vidjeti i zaštićene biljne i životinjske vrste.

Kontinentalna Hrvatska također je specifična: od tradicionalnih jela, preko srednjovjekovnih dvoraca, vinograda pa sve do prepoznatljivih rijeka i nizina. Također, postižemo velike rezultate u nogometu, ali i u drugim sportovima, košarci, tenisu i rukometu koji zasigurno nisu zanemarivi", naglasila je Zadranka.

Za donaciju u humanitarne svrhe na izbor za Miss turizma svijeta Marija nosi nekoliko simbola Hrvatske - Vučedolsku golubicu kao simbol mira i slobode, kravatu koja je kroz povijest bila simbol prestiža i stila te je originalni hrvatski proizvod. Pored kravate i golubice, nosi i ručno rađeni nakit hrvatske dizajnerice Andree Morell s tradicionalnim hrvatskim simbolima Bašćanskom pločom, hrvatskim pleterom i glagoljicom.

Anicu Martinović istaknula je kao jednu od uzora

Marija govori dva strana jezika, engleski i talijanski, a želja joj je naučiti i španjolski. Nakon završetka studija vidi se kao menadžerica u nekoj tvrtki ili kao vlasnica modne agencije. Do tada želi paralelno graditi modnu karijeru i vidjeti koje će joj se sve opcije ponuditi za dalje.

"Volim putovati i veselim se odlasku u Kinu. Htjela bih ostvariti dvostruku karijeru u budućnosti - kao menadžerica i kao manekenka, a privlači me i organizacija izbora ljepote. Trenutno mi je glavni fokus moja manekenska karijera koja sve više napreduje. Ove godine sudjelujem u organizaciji izbora Miss Supranational Hrvatske za Miss Supranational svijeta na kojem bih htjela prenijeti svoje znanje i iskustvo na buduću misicu. Godinu prije sam se i ja natjecala na tom izboru te osvojila lentu Miss Supranational Catwalk 2023. Iza sebe već imam i nekoliko drugih lenti, a 2022. bila sam i prva pratilja Miss Earth Croatia“, ponosno će Marija.

Također, Marija bi se u budućnosti željela zalagati za pomoć napuštenim životinjama i podizati svijest o mentalnom zdravlju, a ističe i važnost obrazovanja budući da u svijetu još uvijek postoje žene koje nemaju pravo niti na najosnovnije obrazovanje.

"Još uvijek sam mlada i imam mnoge ciljeve koje bih htjela postići, ali kao najveći profesionalni uspjeh smatram to što ću predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru. Već sam sada poprilično angažirana, a svoju karijeru planiram nastaviti u Turskoj ili Kini gdje već imam ponude za dalje", kazala je Miss turizma Hrvatske.

Za uzore u modnom svijetu istaknula je neka velika domaća i svjetska imena, žene koje su svima dobro poznate.

"Moja najdraža manekenka je Shalom Harlow, sviđa mi se njezin hod i stav, a najdraža hrvatska manekenka mi je Faretta Radic koja je postigla značajan uspjeh na inozemnoj sceni i koja je dokaz da se uz rad i upornost može postići uspjeh. Od missica cijenim Anicu Martinović koja je 1995. postala prva pratilja Miss svijeta", naglasila je Zadranka.

Zdravo se hrani i vježba, a na Izboru će dati - sve od sebe!

Marija je kao mala trenirala različite sportove – od kickboxinga u zadarskom klubu Pretorian pa do baleta i raznih vrsta plesova. Danas joj je ples hobi i rekreacija u slobodno vrijeme. Za talent show u finalu Izbora pripremila je plesnu točku budući da je ples nešto u čemu se najviše pronalazi. Pred sami odlazak na izbor na Miss Tourism World otkrila nam je i kako se osjeća.

„Uzbuđena sam jako! Naravno, prisutna je i mala razina stresa budući da je to ipak veliki izbor i konkurencija su mi najljepše žene predstavnice 62 države. Ali spremam se jako dugo i potrudit ću se dati sve od sebe. Zahvalna sam dizajnerima, menadžerima i sponzorima koji su dali sve od sebe da me pripreme. Za finale izbora nosit ću haljine Vjenčanice Nikolina, dok ću za gostovanja u emisijama i na različitim eventima na svjetskom izboru nositi haljine Ivane Jurić. Nacionalni kostim izradila je Diana Hunić. Za njegu moje kose zaslužan je salon Tony and Guy, a za zube Dental centar Apex“, rekla je naša predstavnica.

Slobodno vrijeme Marija provodi kao i svaka druga mlada djevojka – sluša omiljenu glazbu i uživa u hrani. A kada je ljubav u pitanju, kratka je i jasna.

"Trenutno nisam u vezi, još uvijek nisam upoznala onog pravog. Omiljena hrana mi je tjestenina s tartufima, a omiljeno piće smoothie od borovnice i banane. Od glazbe zaista slušam sve – od narodnog do stranog. Za najdražeg pjevača izdvojila bih neponovljivog Olivera Dragojevića“, kazala je missica.

Marija je pobornica i zdravog načina života pa u skladu s tim redovito trenira. U posljednje vrijeme radi priprema za odlazak u Kinu, trenira više nego uobičajeno.

"Uglavnom se moji treninzi svode na tri do četiri treninga tjedno, a najčešće su to pilates i joga. Ponekad odlazim u teretanu i vježbam s malim težinama ili još češće bez utega. Zadnjih mjesec dana treniram i do dva puta dnevno kako bi u finalu sve izgledalo besprijekorno", rekla nam Marija.

O izborima za miss od samoga početka vode se debate idu li u korist ili na štetu mladih žena. Stroga pravila, konkretan režim prehrane i tjelovježbi, ali i brojne kontroverze redovito se vežu uz ove izbore. Marija na sve to gleda potpuno drugačijim očima.

"Na svom putu nikada niste odbijeni, samo preusmjereni"

"Izbor za Miss jedna je jako korisna platforma koja mladim ženama omogućava da pokažu tko su i koji su njihovi ciljevi i hobiji. Smatram i da je to super odskočna daska za djevojke koje planiraju nastaviti karijeru u modelingu. Konkretno kod ovog izbora, učimo mnogo o turizmu drugih zemalja te stvaramo nova prijateljstva između država", naglasila je naša predstavnica.

Izbor se trebao održati 25. studenoga, ali je odgođen na 7. prosinca i sada se može reći da su završne pripreme na vrhuncu. Svaka od djevojaka želi, trenutno više od svega, ponijeti laskavu titulu Svjetske miss turizma.

"Od Kine očekujem puno toga! Prije svega jedno novo, lijepo iskustvo, puno novih prijateljstava i poznanstva. Smatram da svaka država ima puno za ponuditi i da na ovaj način širim svoje vidike i iz prve ruke upoznajem druge kulture. Također, jako me zanima njihova kuhinja i veselim se probati novu hranu! Naravno, htjela bih ući u finale", iskrena je Zadranka.

Iako je Marija sudjelovala na brojnim izborima ljepote, ovo joj je prvi put da će predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju. Put od prve prijave do prve pobjede doista je dug ali ako se da sve od sebe, postat će uspješan.

"Kao netko tko je dugo vremena pokušavao osvojiti krunu missice, veliku motivaciju pružala mi je izreka Catrione Gray (Miss Universe 2018.) koja je rekla 'On your path you are never denied, only redirected', što u prijevodu znači 'Na svom putu nikada niste odbijeni, samo preusmjereni'. Prema tome, moja poruka mladim ženama je da vjeruju u sebe i nikada ne odustaju od svojih ciljeva. Smatram da se sve može postići uz rad i trud, a bitno je i ostati svoj i ne mijenjati se zbog drugih", zaključila je Marija.