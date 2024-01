THE VOICE Dino Jelusić: 'Dušku puštam zbog interpretativnog dojma'

Dino Jelusić je kao jedan od parova iz svog tima odabrao Martinu Bakić i Dušku Brčić Šušak. Izvele su pjesmu 'It's All Coming Back To Me Now'.

Obje su oduševile žiri, a Dino je priznao da to nije očekivao.

- Čuo sam i više nego što sam mislio da ću čuti. Sanjao sam da ću čuti ovaj duet i dobio sam. Hvala vam na tom - rekao je.

Ostali mentori pokušali su ga savjetovati, ali je odluka svakako bila teška. 'Svaka čast, tko vas spoji, neka vas i razdvaja', rekla je Vanna.

Dino je naposljetku odlučio da će u njegovom timu ostati Duška. 'Zbog interpretativnog dojma danas ću pustiti Dušku', rekao je, piše 24 sata.