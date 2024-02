Taylor Swift ispisala povijest: Dobila četvrti Grammy za album godine

Mega popularna američka glazbenica Taylor Swift na nedjeljnoj dodjeli nagrade Grammy ispisala je povijest.

Njen album 'Midnights' osvojio je čak četiri nagrade za album godine. Time je Taylor Swift postala prva osoba koja je to uspjela. Glazbenici kao Frank Sinatra, Stevie Wonder i Paul Simon su to priznanje osvojili tri puta što je još jedan uspjeh mlade kantatutorice.

Također, najavila je i novi, jedanaesti album, The Tortured Poets Department, koji izlazi 19. travnja.

Osim što je trenutno najpopularnija umjetnica na svijetu, javnost se bavi i njenim ljubavnim životom koji je često i meta šali, ali i njenih pjesama.