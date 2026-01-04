Sve zanima samo jedno - hoće li pasti snijeg u Dalmaciji i kada. Evo kako stoje stvari

Ciklona intenzivno djeluje na vrijeme u većem dijelu zemlje, a pri tome je Dalmacija njen najkišovitiji dio. Posljednja 24 sata preko 50 litara kiše po kvadratnom metru palo je u dijelu Cetinske krajine, Zamosorja i okolice Vrgorca. Do 14 sati najviše kiše je palo u Zadvarju, čak 77 litara. Zasad je najmanje palo na otocima i južnoj Dalmaciji, no i to će se sljedeća dva dana bitno promijeniti.

U Lici i Gorkom kotaru, kao i dijelu unutrašnjosti pada snijeg, ponegdje i susnježica. U dijelovima Like već je palo 15 do 20 centimetara snijega što uzrokuje prve značajnije probleme u cestovnom prometu.

Temperature zraka su u unutrašnjosti većinom od -2 do 2°C, na sjevernom Jadranu, sjevernoj Dalmaciji i Dalmatinskoj zagori od 2 do 8°C, a južnije od Makarske je najtoplije, do 15 stupnjeva.

Spomenimo i da vrlo gust snijeg pada u velikom dijelu BiH, uključujući omiljena dalmatinska skijališta Kupres i Blidinje. U Dalmaciji bez obzira na popodnevni pad temperature zraka snijega nema niti u najvišim planinama, iako je prolazno moguć krajem dana po vrhovima Dinare i Kamešnice.

Ponedjeljak Dalmaciji donosi pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu. Ipak, krajem dana i navečer očekuje se prestanak oborina. Snijega neće biti ni u najvišim planinama. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će bura, jugo samo na krajnjem jugu. Najviše dnevne temperature bit će vrlo neujednačene; od 4°C na kninskom području do 16°C na jugu Dalmacije.

Utorak će biti oblačan uz kišu, a do kraja dana lokalno će pasti preko 40 litara po kvadratnom metru. Pred kraj oborina kiša može prijeći u snijeg prvo na kninskom području, potom u Ravnim kotarima, a moguće je prolazno i na zadarskom području. Ipak, navečer prestanak oborine. Bura, umjerena do jaka, puhat će do punte Planke, južnije jugo koje će kasno navečer prelaziti u buru. I dalje će vladati velike temperaturne razlije od sjevera do juga Dalmacije. Najviše dnevne temperature od 0°C na kninskom području do 16°C na jugu.

Srijeda će biti svojevrsna kulminacija ovotjednih vremenskih zbivanja u Dalmaciji. Bit će pretežno oblačno, u noći s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u planinama će kiša prijeći u snijeg. Od jutra će snijega biti u Dalmatinskoj zagori, a osim kiše, susnježice i snijega bit će ponegdje uz obalu sjeverne i srednje Dalmacije te u višim predjelima dalmatinskih otoka. Oborine će u drugom dijelu dana sve više slabiti i postupno prestati. Puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita s udarima preko 100 km/h, a na otvorenom moru olujni udari tramontane. Bit će hladnije najviše dnevne temperature većinom od -1 do 8°C, toplije još samo u početku na krajnjem jugu.

Ukratko, srijeda bi mogla izgledati vrlo slično scenariju koji se dogodio 22.11.2025.

Vrlo hladna jutra, prolazna stabilizacija pa novo jugo i kiša

U četvrtak će promjenjivo, povremeno uz malo kiše i snijega biti još početkom noći, no od jutra razvedravanje. Bit će vrlo hladno, najviše dnevne temperature od 2 do 8°C, navečer u Dalmatinskoj zagori umjeren mraz, a slabog mraza će biti mjestimice uz obalu.

U petak ujutro vedro i vrlo hladno, u kotlinama Zagore ponegdje temperature ispod -10. Popodne postupno naoblačenje uz jugo i zatopljenje koje će najizraženije biti u noći na subotu kada se očekuje kiša.