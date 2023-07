SVAKI PETI HRVAT VARA PARTNERA Zabrinjava što više od polovice nikad ne koristi zaštitu: 'To uopće nije usporedivo'

Hrvati u prosjeku nevinost izgube sa 17 godina, a u životu promijene 7 seksualnih partnera. Zanimljive stvari otkrilo je Durexovo globalno istraživanje. Puno vodimo ljubav, više od nas na cijelom svijetu to rade samo Grci. Barem tako kaže anketa. A najrjeđe, znate tko? Singapurci. Svaka peta osoba kod nas varala je svog bračnog partnera. A koliko su ljudi u Hrvatskoj avanturistični, moglo bi vas iznenaditi, piše Danas.hr.

Možda se o seksu u Hrvatskoj i ne priča toliko, ali ljubav se vodi itekako puno. U prosjeku, Hrvati pod plahte skoče svaki drugi ili treći dan.

"Ovisi, ne živimo zajedno, ali negdje držimo prosjek", govore Borna i Dora iz Zagreba.

Okej, možda nismo prvi, ali seksamo se čak 134 puta godišnje. 138 puta to rade Grci. Očito je stvar geografska: jer Srbi to rade 128 puta u 365 dana.

"Pa to je neka hajdemo reći dobra brojka. Uzmimo jednog prosječnog muškarca, tri put tjedno, pa kroz 365, pa nema - ima, hoće - neće, da - ne da, boli je glava… sasvim pristojno", kaže vlasnik sex shopa Željko Vrhovski za Danas.hr.

Uspjeli smo pronaći i jednog od onih, koji bi prema istraživanju, trebao biti na samom vrhu.

"To se zove "grčka moć", način na koji muškarci pristupaju ženama", govori Manos iz Grčke.

"To uopće nije usporedivo ako nas pitate. Mora da se šalite. Da, malo je! Ja otprilike 265 puta", kaže Jonathan iz Južnoafričke republike.

Što se mjesta tiče, Hrvatima je to više-manje svejedno. Jer čak 77% ljubav vodi u automobilu, i po tome smo iznad prosjeka. Više od polovice to je radilo u sobi svojih roditelja, a otprilike istom broju nije mrzak ni seks u zahodu. Da turisti nisu jedini koji se prepuštaju strastima na plaži, govori nam brojka od 54% Hrvata koji to rade, što je duplo više od svjetskog prosjeka.

"Zaista je moguće da je to i nekakav adrenalin, pa da onda i želja bude onako jača, moguće je. A s obzirom na to da je tako puno u automobilu, da se radi o mladim ljudima koji nemaju svoj prostor, svoj stan, pa ni nemaju druge prilike nego tako", govori seksualna terapeutkinja Nataša Barolin Belić.

S druge pak strane, najmanje se seksaju stanovnici Indonezije, Indije i Singapura - oko 75 puta. Daleko nisu ni Nijemci, kaže nam Justina.

"Po mom iskustvu, nisam toliko bila s Nijemcima, ali kažu da oni i nisu tako romantični. Pa možda bih trebala pronaći Hrvata, da", kaže Justina iz Njemačke.

Svaki peti Hrvat ili Hrvatica, prema relevantnim podacima, prevari svog partnera

Ako će ga i pronaći, nek pripazi. Jer svaki peti Hrvat ili Hrvatica, prema relevantnim podacima, prevari svog partnera. A zabrinjava što više od polovice nikad ne koristi zaštitu. Po tome su od nas još gori napredni Skandinavci. Kad smo kod ludih egzibicija, oko 12% Hrvata probalo je seks u troje. I to je jedino gdje smo i slabiji u odnosu na globalni prosjek. Zato je analni seks probala gotovo polovica Hrvata, i time, premašila svijet. Da su podaci Durexovog istraživanja vjerodostojni, slaže se i vlasnik seks shopa. Potražnja za seksualnim igračkama je velika.

"Dolaze novi ljudi svakodnevno, a dolaze i stari gosti. Malo malo po novu igračku. Najveća potražnja je za vibratorom", govori Vrhovski.

U svijetu čovjek u prosjeku promijeni devet seksualnih partnera, u Hrvatskoj sedam. Za jednu katoličku zemlju - nije loše.