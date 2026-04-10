Sud naredio Pentagonu: "Vratite novinarima akreditacije"

Okružni sud u Washingtonu presudio je da Pentagon nije postupio u skladu sa sudskim nalogom jer je ograničavao pristup novinarima te mu naložio da vrati akreditacije za izvještavanje iz sjedišta američke vojske.

Sudac Paul Friedman zaključio je da Ministarstvo obrane mora poštovati raniju presudu donesenu u korist lista The New York Times i drugih medijskih kuća koje su osporile restrikcije uvedene prošle godine. U svojoj odluci istaknuo je da vlasti ne mogu ponovno uvoditi nezakonite mjere i pritom očekivati da će sud to ignorirati, ocijenivši postupke Pentagona pokušajem zaobilaženja pravne odluke.

Podsjetimo, Friedman je još 20. ožujka presudio da takva ograničenja krše ustavna prava na prikupljanje informacija i pravičan postupak te naredio vraćanje novinarskih akreditacija.

Međutim, prema navodima lista The New York Times, Pentagon je nakon te presude uveo novu “privremenu” politiku. Njome je, između ostalog, ograničen ulazak novinara u zgradu bez pratnje, a dio ranije spornih pravila ostao je na snazi.

Iz Ministarstva obrane tvrde da ne krše sudsku odluku te da su novim pravilima uklonili prethodno utvrđene nedostatke. S druge strane, Pentagon Press Association smatra da je riječ o jasnom kršenju presude.

Pentagon se zasad nije detaljnije očitovao, uz obrazloženje da ne komentira sudske postupke u tijeku, dok se ni predstavnici lista The New York Times, Ministarstvo pravosuđa SAD-a ni Bijela kuća nisu odmah oglasili.