Strašno nevrijeme s ogromnom tučom zahvatilo dio Jadrana. Ulice grada pod vodom, pala ekstremna količina oborina

Nakon što je u prvom dijelu četvrtka na sjevernom Jadranu došlo do prvog vala oborina nadolazeće ciklone, u večernjim satima jak grmljavinski oblaj zahvatio je krajnji sjeverozapad istarskog poluotoka. Pri tome je Umag zahvatilo snažno grmljavinsko nevrijeme s obilnim oborinama i velikom tučom. U dijelovima grada i okolice padala je tuča sa zrnima koja su prelazila veličinu oraha.

Do 22:15 u Umagu je palo ekstremnih 111 litara oborine po metru kvadratnome što je izazvalo bujice diljem grada. Na nekim gradskim prometnicama razina vode je veća od 20 centimetara. Nevrijeme se postupno širi prema Buzetu.

Video je objavio Neverin:

U isto vrijeme još veća oborinska masa zahvatila je veći dio mora sjevernog Jadrana, ali se zasad drži dalje od otoka. Međutim, u noći će dio ove mase stići nad otoke i kopno sjevernog Jadrana, donoseći kišu, pljuskove i grmljavinu.

Na Jadranu vjetar postupno okreće na jugo. U 22 sata po službenim podacima DHMZ-a Komiža već ima prosječni jaki vjetar brzine 18 čvorova. Jugo u Hvaru ima prosjek 10 čvorova.

DHMZ izdao posebno priopćenje

Nakon što je prošli tjedan obilježila vrućina, a nedjelju prolazak hladne fronte, početak ovog tjedna donio je stabilnije i ugodnije vremenske prilike. No, kako upozorava Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), mirno razdoblje kratko će potrajati.

Već danas, a osobito u četvrtak i petak, Hrvatsku očekuju kiša, pljuskovi s grmljavinom te lokalna grmljavinska nevremena. Najprije će zahvatiti sjeverni Jadran, a zatim i ostatak zemlje.

Ciklona koja se iz Sredozemlja premješta preko sjevernog Jadrana donijet će obilnu kišu, ponegdje i bujične poplave, najviše u Gorskoj Hrvatskoj, na dijelovima Dalmacije i sjevernog Jadrana.

Na moru se očekuje jako do olujno jugo, a lokalno i pojava pijavica. U unutrašnjosti i na obali mogući su olujni udari vjetra praćeni grmljavinom, a nije isključena ni pojava tuče.

Od petka slijedi zahlađenje uz sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dok će na sjevernom Jadranu zapuhati bura. Unatoč nižim temperaturama, nestabilno vrijeme potrajat će i dalje.

Iz DHMZ-a apeliraju na građane da prate službena upozorenja na opasne vremenske pojave na meteo.hr te da budu na oprezu zbog moguće opasnosti od olujnog vjetra, obilne kiše i lokalnih poplava.

Hladno jutro, ugodan dan

Srijeda je donijela vrlo niske minimalne temperature zraka za dio godine. Nekoliko mjernih postaja u Dalmaciji jutros su zabilježile jednoznamenkaste vrijednosti poput Niskog i Donje Tijarice. Čak su i na srednjodalmatinskim otocima velikim dijelom bile nešto ispod 20°C.

Najviše dnevne temperature bile su od 27 do 32°C, znatno ugodnije u odnosu na prethodni tjedan. Iako u Dalmaciji tijekom dana nije bilo nestabilnosti, njih je od jutra povremeno bilo u Istri i na Kvarneru. Tamo je mjestimice palo preko 20 litara kiše po metru kvadratnome.

DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm za sjeverni Jadran izdao crveni, najveći stupanj upozorenje. Za Dalmaciju vrijedi narančasti i to zbog mogućnosti grmljavinskog nevremena, vjetra i oborina.

Kako se može vidjeti na satelitskoj snimci, ciklona zahvaća cijelu sjevernu Italiju i dio srednjeg Jadrana. Ona će se u noći sve više približavati Jadranu pa će se u prvom dijelu četvrtka sve više nestabilnosti biti na sjevernom Jadranu.

Daljnjim odmicanjem ciklone prema istoku sve oblačnije će biti i u Dalmaciji. Već poslijepodne može biti kiše, pljuskova i grmljavine iako će glavnina pogoršanja u srednjoj i južnoj Dalmaciji biti u četvrtak navečer. Ipak, jedno od najvažnijih obilježja dana bit će jugo koje će puhati još u noći, a vrhunac će imati u četvrtak prijepodne kada su na moru mogući olujni udari. Jugo će prestati navečer, posljednje na jugu Dalmacije.

Oborine će biti vrlo neravnomjerno raspoređene. Lokalno će pasti tek pokoja litra, no drugdje može pasti preko 30 litara oborine po metru kvadratnome u kratko vrijeme.

U petak će biti stabilnije. Nešto pljuskova će biti još prijepodne, a prema večeri suho. Puhat će vjetrovi zapadnih smjerova i osvježit će. Uglavnom suho i vrlo ugodno bit će u dane vikenda. Izostat će jaki vjetrovi.