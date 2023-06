Što se događa s ljudskim tijelom kada podmornica implodira na tako velikoj dubini?

Petero ljudi na nestaloj podmornici Titan poginulo je u "katastrofalnoj imploziji", rekao je dužnosnik Obalne straže jučer, čime je okončana golema potraga za plovilom izgubljenim tijekom putovanja do Titanica.

Uzrok implozije još je uvijek nepoznat, ali stručnjaci kažu da je moglo postojati malo oslabljenje vanjskog trupa podmornice je dovoljno da se dogodi katastrofa. Naime, što dublje zaranjate, to više vode imate iznad sebe koja onda vrši pritisak na vas, piše Index.

Tlak se tako povećava otprilike za cijeli jedan atmosferski, koji iznosi 101 325 Pa, svakih desetak metara dubine. Prema procjenama stručnjaka, podmornica je u trenutku implozije bila na nekih tri kilometra dubine što znači da je tlak u tom trenutku bio oko tristo puta veći nego onaj na površini.

Ako je postojala i najmanje oslabljenje vanjskog trupa, došlo je do implozije, smatraju stručnjaci. To znači da dolazi do trenutačnog sažimanja kao posljedice djelovanja vanjskog tlaka na trup podmornice koji premašuje unutarnji.

Here’s an example of what the implosion of the Titan submersible would have looked like. Potentially even more violent given the depths of the mission. #Titan #Titanic #OceanGate #implosion #submarine #submarinemissing pic.twitter.com/1hZTjlxOMg

— Messias (@honestfan_1) June 23, 2023