SPLITSKI AUTOBUS U VOŽNJI GAĐAN KAMENJEM, RAZBIJENO STAKLO Nema informacijama o ozlijeđenima, no ovo nažalost nije izoliran slučaj: "Svakodnevno upozoravamo na vandalizam"

Prometov autobus ponovno je bio meta napada. Naime, tijekom sinoćnje vožnje jedan od autobusa je gađan kamenjima, što je rezultiralo razbijenim prozorskim staklom. Točna informacija o mjestu nesreće još se mora potvrditi s vozačem.

"Ono što zasada znamo jest da je u tijeku vožnje vozilo pogođeno kamenom i razbijeno je staklo. Policija je obavila očevid i zasada nemamo nikakvih informacija o tome je li tko od putnika slučajno ozlijeđen od prosutog stakla", rekao nam je direktor tvrtke Promet Stanko Sapunar.

GALERIJA Kliknite za pregled

Imamo informacije da su se slični slučajevi, nažalost, događali i prije.

"Kao što ste već vidjeli, mi svakodnevno upozoravamo na taj vandalizam što se događa - ne samo gađanje autobusa već i uništavanju unutar samih vozila autobusa", kazao je Sapunar.

GALERIJA Kliknite za pregled

"Apeliramo na javnost, na roditelje, većinom su to ja mislim maloljetnici i djeca koji to rade. Ono što mi možemo poduzeti je da prijavljujemo sve policiji, ali policija tu ništa ne može bez dokaza", kaže.

Planovi za prevenciju u budućnosti uključuju uvođenje videonadzora u sve autobuse.

"Uvest ćemo videonadzor u desetak autobusa, a plan je do kraja iduće godine u sve naše autobuse uvest videonadzor i tako preventivno pokušati zaštititi i vozače i imovinu sve skupa. Evo jučer nam se dogodio i napad na vozača. Sve je to eskaliralo previše. Budući da je 2019. godine uvedeno da su ovakva djela kažnjiva zakonom do tri godine zatvora, očekujemo da će policija strože djelovati barem na ove koje se uhvati", zaključio je Sapunar.