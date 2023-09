PUKAO IM JE FILM! Djelatnici Prometa Split su na rubu, vuku drastične poteze. Masovno se uništavaju novi i moderni autobusi: Kazne su paprene, a pojedini divljaci mogli bi završiti u zatvoru...

Nova školska godina je pred vratima i učenici se u ponedjeljak vraćaju u svoje klupe. Osim što je već sada radno u brojnim obrazovnim ustanovama, i mnoge druge gradske tvrtke se pripremaju za rujanski početak nove školske godine.

Tako su i djelatnici i vozači Prometa Split već sada u niskom startu i očekuju učenike i studente koji će 'preplaviti' njihove autobuse. No, prije početka škole iz splitskog gradskog prijevoznika ukazali su na probleme koji im se u posljednje vrijeme često događaju. Stanko Sapunar, direktor Prometa Split d.o.o. za Dalmaciju Danas je iznio alarmantne i poražavajuće podatke.

Sapunar kaže da su gotovo svi autobusi u unutrašnjosti oštećeni, a porast vandalizma jako ga brine.

"Moramo upozoriti građane na ove probleme jer imamo osjećaj da je vandalizam u autobusima eskalirao. U našim garažama imamo 99 novih autobusa, i mislim da niti jedan nije bez nekog unutrašnjeg oštećenja. Vjerujemo da su te štete prouzročili djeca i učenici, i ovim putem apeliramo na roditelje. Ovo je naša imovina, imovina svih nas, svi je plaćamo i održavamo", kazao nam je u početku prvi čovjek Prometa Split.

Tvrdi da je vozni park Prometa Split daleko najbolji i najmoderniji u Hrvatskoj. U ovoj gradskoj tvrtki već odavno je standard i kvaliteta na razini zapadnoeuropskih gradova.

"Ponosni smo na naš vozni park koji je star svega nekoliko godina. To vam je standard zapadne Europe, najbolji smo u Hrvatskoj! Tužno je i žalosno da se uništavaju naši moderni i skupi autobusi. Gledajte, mi s ove pozicije možemo moliti i apelirati, ali u budućnosti ćemo uvoditi dodatni video nadzor. Tada ćemo oštro kažnjavati ovakve delinkvente. Bez video nadzora u autobusima ovaj problem se neće riješiti. Osim toga, taj video nadzor će pomoći vozačima, a tako ćemo zaštititi i putnike. Plan nam je postaviti još desetak video nadzora, a za otprilike godinu dana i svi ostali autobusi bi mogli imati svoje kamere", rekao je za Dalmaciju Danas Stanko Sapunar.

Nadalje, veli da su do sada imali preko 3.000 zahtjeva građana, za promjenama ili nadopunjavanjem linija. Svima žele udovoljiti i pomoći, a sve prema potrebama i mogućnostima Prometa Split.

"Imali smo preko 3.000 zahtjeva građana, za promjenama ili nadopunjavanjem naših autobusnih linija. Sve smo sagledali i uveli smo i neke nove linije. Pojačat će se linije, kako za studente tako i za učenike, a sve naravno prema našim mogućnostima, ali i potrebama korisnika", ističe direktor splitske gradske tvrtke.

Zbog porasta vandalizma u autobusima jako je zabrinut i Hrvoje Mlikota, predsjednik Radničkog vijeća i djelatnik Službe sigurnosti Prometa Split d.o.o.

"U 2023. godini zabilježili smo više od 60 vandalskih događaja u autobusima. Prije dvije godine ih je bilo tri puta manje. Nadalje, uspjeli smo prikupiti dokumentaciju za 21 kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Sada smo u fazi postavljanja video nadzora, o tome vam je direktor Sapunar više govorio. Sigurno ćemo u suradnji s Policijskom upravom splitsko-dalmatinskom pronaći barem jednog od ovih divljaka, vandala", jasan je Mlikota.

Nadodaje da vandali mogu završiti u zatvoru, a divljaci koji uništavaju autobuse sigurno će platiti prouzročenu štetu. Unatoč svemu, smatra da su vozači potpuno sigurni jer su se drastično smanjili pokušaji fizičkih nasrtaja na njegove kolege.

"Pazite, vandali za oštećenje autobusa mogu kazneno odgovarati te im prijeti kazna zatvora od šest mjeseci do dvije godine. Osim toga, ako netko uništi tuđu imovinu može biti iza rešetaka i pet godina. Nadalje, moram reći da je ovdje najčešće riječ o mlađim osobama, a u tom slučaju ćemo inzistirati na nadoknadi štete u našim autobusima. Jedino tako možemo riješiti ovaj problem. S druge strane, napomenuo bih da su naši vozači, u posljednje vrijeme dosta sigurni. Na naše traženje još je 2020. godine izmijenjen zakon te je tako fizički napad na vozača kažnjiv s boravkom u zatvoru. Od tada smo zabilježili tek nekoliko slučajeva, odnosno pokušaja fizičkih napada na naše vozače. No, sada su se problemi 'prebacili' na vandalizam u autobusima, tu imamo veliki porast, i zbog toga smo zabrinuti", jasan je Mlikota.

Jedan divljački potez nerijetko Promet Split košta stotine, ali i tisuće eura. Zbog toga Mlikota sve divljake upozorava da prestanu uništavati autobuse.

"Najčešće imamo potrgana sjedala ili oštećena stakla. Također, često se uništavaju poklopci od interijera. Cijene oštećenih stakala kreću se od 550 do 1.650 eura (bez PDV-a). Znači, to vam je cijena samo jednog oštećenog stakla, dok se sjedalice najčešće mogu sanirati za 100 ili 200 eura. Kompleti sjedišta koštaju oko 500 eura. Nadalje, poklopci interijera nerijetko se nikad više ne mogu vratiti u prvobitno stanje, a cijenu su enormne. Do sada, u posljednjih nekoliko mjeseci zabilježili smo oko 12.000 eura šteta u autobusima", otkriva za Dalmaciju Danas te na kraju podvlači:

"Nemamo namjeru povlačiti kaznene prijave i u vašem je interesu da čuvate autobuse Prometa Split. Mi ćemo inzistirati da se u potpunosti nadoknade ovakve štete koje su prouzročene od ljudske (vandalske) ruke", zaključio je Hrvoje Mlikota, predsjednik Radničkog vijeća i djelatnik Službe sigurnosti Prometa Split d.o.o.

