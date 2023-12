SPLITSKA SREDNJOŠKOLKA UOČI FINALA GLAZBENOG SPEKTAKLA Anatalia iskreno o 'Superstaru': "Smatram da bi pobjedu trebali...."

Nastup na velikoj pozornici pred četveročlanim žirijem najraskošnijeg glazbenog spektakla kojeg čine Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković za nju je bio tek korak prema ostvarivanju životnih snova. Rođena Drnišanka, posebnog izgleda, Anatalia Filimone Kević Zandamela tinejdžerica je koja je svojim stasom i glasom oduševila žiri, ali i gledatelje pred malim ekranima. Iznimno je popularna i na društvenim mrežama, posebice TikToku gdje ima 92 tisuće pratitelja.

Posebnu pozornost javnosti stekla je već je na prvoj audiciji, rasplakavši Severinu izvedbom pjesme "The Greatest Love of All" od Whitney Houston. Ni splitski hitmejker, Huljić nije ostao ravnodušan Anatalijinom izvedbom.

''Sva sreća pa sam uspio sakriti suze'', priznao je tada Tonči pokazavši na svoje sunčane naočale.

Oduševljavala je Anatalia kroz sljedeće emisije izvedbama pjesama 'Read all about it', 'Girl on Fire', ali i zajedničkim izvedbama s ostalim kandidatima glazbenog showa. Posebno valja istaknuti nastup u drugoj live emisiji, kada je potvrdila status superzvijezde, iako je već u sljedećoj epizodi napustila 'Superstar'.

"Ovaj show se zove Superstar, ti imaš potencijal za to ime", rekao joj je tada Filip.

"Ja kada sam te gledao sada, ja sam te vidio na Euroviziji sa svom tom skromnošću koja definitivno nije gluma. Dobrodošla u svijet glazbe", poželio joj je u tada Huljić.

Uspjeli smo s Anatalijom popričati uoči finalne emisije glazbenog spektakla. Odlučila je za portal Dalmacija Danas ispričati kako se odlučila prijaviti u glazbeni spektakl, tko joj je bio najveća podrška tijekom trajanja showa, ali i tko je, prema njezinom mišljenju, zaslužio odnijeti titulu 'Superstara'...

Kako je 'pala' odluka na prijavu u glazbeni megaspektakl 'Superstar'?

- Od svoje 10. godine sanjam da se prijavim na neki glazbeni show. Uvijek sam vježbala pjevat pjesme u nadi da će jednog dana doći show na koji ću se moći prijaviti. Kada sam čula da se pojavio Superstar vjerujte mi nisam ni sekunde razmišljala. Odmah sam znala da je došlo moje vrijeme da zasjam i da ispunim san djevojčice u meni.

Kako si se osjećala u trenutku kada je tvoje ime prozvano da napušta show? Smatraš li da je to bilo zasluženo?

- Prije prozivanja mog imena nisam se toliko brinula hoću li proći već zapravo sam počela plakati jer sam znala da je ovo zadnji trenutak mene i Lane. Ona mi je prijateljica koju znam od početka i znala sam tko god da prođe jednostavno se rastavljamo, no isto tako drago mi je što sam s njom završila ovo jedno predivno putovanje kao što sam ga i započela kad sam je upoznala na audiciji. Kada sam ispala, malo sam bila razočarana, no ubrzo me to prošlo jer znam da sam otpjevala najbolje što sam mogla i da je za mene moj nastup bio savršen.

Po čemu ćeš pamtiti 'Superstar'?

- Superstar ću pamtiti kao najljepše iskustvo u životu. Predivni natjecatelji koji su mi postali prijatelji te produkcija koja je dala apsolutno sve od sebe da smo mi sretni i zadovoljni. Priuštili su nam predivno iskustvo i trudili se da nam je što manje stresno.

Tko ti je bio najveća podrška za vrijeme trajanja showa?

- Najveća podrška su mi, uz natjecatelje top 12 i produkciju, bili obitelj i prijatelji i mnogo sam im zahvala na svemu jer nekako sve je bilo lakše i ne znam kako bih uspjela i doći do top 10 da nije bilo njih.

Severina ti je odmah na početku showa pružila zagrljaj pred svim gledateljima. Je li ti to pomoglo da pobijediš tremu pred kamerama?

- Severina mi je puno pomogla u mojoj borbi protiv treme sa svojim zagrljajima, podrškom i komentarima, također kao ostatak žirija, koji su bili velika podrška svima i razumjeli nas u svim situacijama i na tome sam im jako zahvalna.

Vidjeli smo pred malim ekranima da su se za vrijeme trajanja showa razvila posebna prijateljstva. Jesu li se nastavila i dalje?

- Niste svjesni koliko smo se svi zavoljeli i koliku si podršku međusobno dajemo. Prijateljstva se naravno nastavljaju i vjerujem da će tako i ostati.

Prepoznaju li te ljudi na ulicama? Kakve su im reakcije?

- Pa desilo se da su me ljudi prepoznali zbog Superstara i svi kažu da sam bila super i da su glasali za mene. To ja gledam kao neki slatki način podrške i to mi puno znači.

Što kažu tvoje kolege iz srednje škole u Splitu?

- Oni koji su gledali dali su mi podršku, no zato nastavnici u školi su me pratili, gledali i glasali te su mi čestitali i pružili mi podršku da nastavim dalje i to mi neopisivo znači.

O tvom Tik-Tok profilu i popularnosti na društvenim mrežama se već pisalo. Je li popularnost sada narasla? Stigneš li se uz školske obveze posvetit pratiteljima?

- Pa popularnost je narasla i trenutno me sve više ljudi počinje pratiti na društvenim mrežama. Naravno da se uvijek uspijem posvetiti pratiteljima, mislim da svaka osoba u svom danu ima neki trenutak gdje ima slobodnog vremena koji može posvetiti svojim pratiteljima te ne znam zašto ne bih posvetila malo slobodnog vremena ljudima koji me prate i vole.

Možemo li očekivati u skorijoj budućnosti tvoju pjesmu? S kojim/kojom glazbenikom/icom bi voljela ostvarit suradnju?

- Trenutno ni ja nisam sigurna, mogu vam samo reći da se trudim i ako odlučim objaviti, bit ćete obaviješteni na mojim društvenim mrežama. Trenutno mi je velika želja napraviti duet s Voyageom i nadam se da nekako ću jednog dana ispuniti tu želju. No uz njega vrlo rado bih dodala i Rastu.

U završnoj emisiji glazbenog showa "Superstar" svjedočit ćemo kulminaciji uzbuđenja, te ćemo doznati ime hrvatskog 'Superstara' među četvero finalista. Snažno natjecanje koje je uslijedilo nakon dramatičnog polufinala protekle subote, Dino Miklaužić, Toni Peruško, Petar Šegedin i Hana Ivković 'borit' će se za prestižnu titulu i velikodušnu nagradu od 50 000 eura.

I za kraj. Tko je, po tvom mišljenju, zaslužio odnijeti titulu hrvatskog 'Superstara'?

- Od sadašnjih finalista smatram da bi trebali odnijeti pobjedu Hana ili Dino.