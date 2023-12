Splitska pjevačica se oprašta od ove godine: "Bila si moja najveća prekretnica..."

Pjevačica Antonia Dora Pleško na svom Instagram profilu oprostila se od godine na izmaku.

"Draga 2023., bila si slatka i paprena, sretna i tužna, izazovna i lagana..al ono najvažnije, moja najveća prekretnica. Pustila si me da odmorim, napunim baterije, otpustim sto me mučilo, okrenem stranicu, budem strpljiva i otvorim srce svemu onom sto me čeka..a što zaslužujem. Draga 2024., spremna sam", poručila je mlada pjevačica.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Antonia Dora Pleško (@antoniadoraaa)