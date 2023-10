SPASIO MALU LISICU ČIJU SU MAJKU UBILI LOVCI Ovaj 25-godišnjak pripitomio je lisicu, vuka i zeca: "S lijom Mašom idem po kafićima, vozim je na biciklu"

Jasmin Kunišinac (25) iz Vinogradca, postao je hit na internetu nakon što je podijelio priču o spašavanju mladog lisca čija je majka preminula. Malenog Odija odveo je doma, brinuo se za njega, te ga pripitomio.

Ove godine, Jasminova obitelj se proširila. Ne samo što je udomio novu lisicu imenom Maša, već je pronašao i divljeg zeca, kojeg je također uspješno othranio i pripitomio.

Jasmin ne brine o svojim životinjama sam. Uz njega je uvijek djevojka Lana Weinpert, koja mu je velika podrška u brizi za ove neobične kućne ljubimce.

Ovaj mladić svojim je djelima inspirirao mnoge, a objavama na društvenim mrežama privlačeći pažnju i divljenje širom virtualnog svijeta.

Posljednjih nekoliko godina javnost te upoznala zbog neobičnog kućnog ljubimca. Pripitomio su lisicu. Kako se to dogodilo?

- Prvog lisca sam pronašao u kanalu pored njegove mame koja je bila ubijena. Tada sam ga uzeo i odnio doma i malo po malo ga hranio mlijekom. Nakon nekog vremena uspio sam ga pripitomiti. Imao sam ga tri godine. U međuvremenu me je kontaktirala jedna obitelj iz Umaga te su me pitali bi li htio još jednu lisicu na što sam pristao. Tako su donijeli Mašu koja se vrlo brzo priviknula na novu sredinu.

Koja su tvoja iskustva s lisicom kao kućnim ljubimcem. Koje su razlike od, primjerice, držanja psa ili mačke u kući?

- Imao sam lisicu još dok sam imamo 15 godina, ali sam je dao u zoološki vrt Našice. Sad kad sam pronašao Odija i dobio Mašu mogu samo reći da su lisce vrlo različite od mačaka i pasa. Ne treba se je bojati jer je potpuno, ali potpuno bezopasna. Nikad mi nije bilo jasne zašto se ljudi boje lisice kad je vide.

Jako su mirne i umiljate, jednom kad se navikne na vas, više je se ne možete "riješiti". Izađe sama iz kuće, vrti se unutra, spava na krevetu. Kada se okupa, dlaka mekša nego kod mačke i psa. Jedino ne vole cigarete. Smeta im dim, pa kad vide kutiju cigareta odmah je izgrizu!

Izlazi li iz kuće često, šetaš li je, kako se ponaša prema drugim životinjama?

- Maša izlazi iz kuće, svaki dan je po dvorištu, ali više voli biti u kući nego vani. Idemo u šetnje, idemo po kavama po kafićima, vozam ju po selu u korpi bicikle.

Koja je najsmješnija situacija koju pamtiš vezano uz lisicu?

- Jednom kada sam ju pustio u dvorište, došla je do kokoške i kokoš ju je kljucnula. Umjesto da lija napadne koku, Maša se prepala i pobjegla nazad u kuću. Životinje, baš kao i ljudi, imaju različite naravi. Maša je dokaz da se lisica može u cijelosti pripitomiti.

Od nedavno imaš novog kućnog ljubimca, zeca. Kako si njega "posvojio"? Kako se slažu lija i zeko?

- Prije dva mjeseca, dom sam kosio travu na ranču u Baranji, naša sam malog divljeg zeca. Veterinari su mi govorili da ga ne mogu spasiti ni othraniti, ali sam opet dokazao suprotno. Uspio sam ga i othraniti i pripitomiti.

On i Maša se sada slažu da ne mogu jedno bez drugoga! Kada nema prirodne selekcije, ljubav je na snazi.

Možda ti još nedostaje "medo", pa da basna bude potpuna?

- Medo nedostaje sigurno, ali nikad se ne zna! Možda se jednom nađe i medo pošto sam već pripitomio lisicu, vuka i divljeg zeca. Moja ljubav prema životinjama neka granica pa ne mogu znati što mi donosi budućnost!

Neki te pamte iz "Farme", tamo si se pojavio 2018. Zašto si se prijavio i bi li se više prijavio u neki reality show?

- Tamo sam se prijavio da isprobam svoje granice i da imam iskustvo koje ću pamtiti. Probao sam nešto novo, došao do polufinala i to me učinilo sretnim.

Neman u planu nove realityje, ali nikad ne reci nikad. Uvijek sam spreman za nove avanture!