ŠOKANTNI PRIZORI Devastirana je stoljetna planinarska staza! Sorić: "To je za mene vandalski čin i onome tko je to napravio treba dati jedno oštro upozorenje"

U potrazi za adrenalinom i rekreacijom u prirodi nekad pojedinci svojim postupcima uništavaju baš tu prirodu koja im nudi prostor za rekreaciju.

Jedan čitatelj je prilikom nedjeljne šetnje Mosorom snimio videozapise planinarske staze nakon što su stazom prošli vazači enduro motora. Ono što je zabrinulo čitatelja je da se takvim načinom rekreacije na Mosoru vidno čini šteta na planinarskoj stazi koju planinari, ali i ostali zaljubljenici u planine savjesno koriste, a u jednoj sekundi ona bude uništena radi nemara pojedinaca.

Razgovarali smo sa Ivicom Sorićem o ovome problemu na koji su on i Špiro Gruica već ukazivali.

"O tome je pisao naš domar Špiro Gruica prije možda godinu dana kada su ti motoristi vozili prema domu i ne samo razrovali kao što je na ovom videu od jučer nego su čak i srušili one meje zidane. Ti putevi su zidani gore prema Mosoru, to su stari gorski putevi. Oni su čak te meje rušili. Ja ne znam zašto im je to smetalo, baš su stijene bile maknute i gurnute. To je stvarno vandalizam, tako nešto radit", rekao je Sorić.

Ono što ih najviše brine je nepoštivanje pojedinaca prema prirodi i u ovom slučaju samom Mosoru na kojem su staze obilježene već stotinama godina, a planinari ih održavaju i markiraju, a nakon svakog prolaska ovih motora moraju iznova popravljati.

"Svaki taj kamen je netko tu donio i to stoji stotinama godina i planinari desetljećima to održavaju, popravljaju, markiraju i sad dođe netko tko nije uložio ni minute truda da bi to stvorio, ali to u jednoj minuti sruši. To je za mene vandalski čin i onome tko je to napravio treba dati jedno oštro upozorenje", rekao je Ivica Sorić.

Postoje li načini za regulaciju?

Pričali smo i o načinima na koje bi se devastacija Mosora i planinarskih staza mogla rješiti ili regulirati jer nažalost Mosor nije zaštićeno područje te regulacija od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike nije moguća kao na nekim drugim mjestima gdje se ovaj problem pojavljuje.

"Ja ne znam postoji li način da se stave nekakve rampe. Na Mosor nikome nije zabranjeno doć, Mosor je otvoren za sve niti mi želimo ikome zabranit, a niti imamo pravo na to, ali ovakvima bi trebalo naći neki način da se zabrani", rekao je Sorić.

Kodeks planinarske etike

Ono što postoji i čega bi se svaki savjesni građanin prilikom odlaska u planinu trebao pridržavati je kodeks planinarske etike. Nepoštivanjem kodeksa ne povlači se nikakva sankcija za pojedince, ali kodeks sadrži pravila ponašanja na planini i u prirodi.

"To su jednostavno pravila pristojnog i uljudnog ponašanja na planini, koja mi planinari znamo i koje dobronamjerni ljudi znaju i poštuju, a je li postoji način da se ovo ograniči to treba vidjeti. Ne zabranjujemo nikome da koristi te puteve, ali ne na ovakav način. Ako uspijemo pronaći način, to ćemo svakako raspravit", rekao je za kraj Sorić.

Populariziranje vožnje ovakvim vozilima u prirodi donosi sa sobom devastaciju prirode, a ono što je vozačima enduro motora i sličnih vozila potrebno je prostor i staza koja će biti namijenjena ovakvoj vrsti rekreacije.

Uređivanje takve staze zadatak je lokalnih samouprava koje to mogu učiniti na zahtjev pojedinaca, a pogotovo iz razloga što ovaj sport prijeti uništavanju jednog od rijetkih izletišta u blizini Splita.