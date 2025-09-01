Šokantni detalji iz kuće strave: Majka i sin terete se za zlostavljanje i ilegalno čuvanje djece

Tužiteljstvo Brčko distrikta u BiH podiglo je optužnicu protiv 72-godišnje Z. Đ. i njezina 38-godišnjeg sina A. Đ., inače vlasnika kuće u kojoj je krajem veljače pronađeno 31 dijete bez roditeljskog nadzora.

Prema navodima tužiteljstva, sina vlasnice tereti se i za bludne radnje te dječju pornografiju.

Z. Đ. tereti se da je počinila kazneno djelo neovlaštenog bavljenja određenim zanimanjem te zapuštanja i zlostavljanja djeteta, koje je napravila u suradnji sa sinom A. Đ.

Kako je pojašnjeno u tužiteljstvu, A. Đ. tereti se i za izvršenje kaznenih djela iskorištavanje djeteta radi pornografije i bludne radnje nad djetetom mlađim od 15 godina, javlja Klix.ba.

"S obzirom da je Osnovni sud Brčko distrikta tek zaprimio predmetnu optužnicu, Tužiteljstvo Brčko distrikta BiH moći će dati više informacija u vezi predmetnog slučaja nakon prijema odluke suda po podignutoj optužnici. U odnosu na ranije dane priopćenja za javnost, vrijedi napomenuti da je Osnovni sud Brčko distrikta BiH potvrdio i osmu optužnicu protiv roditelja S. O. (43) zbog osnovane sumnje da je grubo zanemarila svoju roditeljsku dužnost skrbi prema svojoj četvero djece", poručili su iz tužiteljstva.

Do sada je DNK analizom utvrđen identitet za 25 djece, od 14 roditelja čija su djeca pronađena u kući u kojoj se odvijalo ilegalno čuvanje djece.

Također, nedavno je Tužiteljstvo Brčko distrikta podiglo osam optužnica protiv 12 roditelja zbog kaznenog djela zapuštanja djece.