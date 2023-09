SNIMKA PLJAČKE VOZILA DOSTAVNE SLUŽBE Lopovi usred bijela dana u 60 sekundi vadili vrijedne pakete i trpali ih u svoj automobil!

Dva su maskirana muškarca iz vozila dostavne službe DPD koje je u petak usred bijela dana bilo parkirano u općini Dagenham u Velikom Londonu u Engleskoj ukrala više paketa, piše The Sun.

Djelatnik DPD-a koji ih je toga dana dostavljao naručiteljima mogao je samo bespomoćno gledati dok su drski lopovi iz kombija vadili vrijedne pakete i trpali ih u svoj automobil.

Pljačka je trajala otprilike 60 sekundi, a muškarci su si prisvojili pakete koji su sadržavali elektroničku opremu i odjeću.

This is where we are at now in the UK. Video of criminals robbing a #DPD driver. In the comments section nobody is bothered about the actual crime because they’re too busy mocking the accent & the words spoken by the concerned (foreign) British citizen. Well done #Britain 🇬🇧🇬🇧🇬🇧 pic.twitter.com/t2bTDUuacp

