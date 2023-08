SLIČICE PRIČAJU Eduardo Da Silva: Dodir sudbine

Evo nas u drugom dijelu priče, ali i prvenstva Hrvatske koje se odigralo 2006/07 godine - kada je naš Dudu žario travnjacima HNL prvenstva i naravno osvojio sve i ostvario transfer u Arsenal.

Dinamo u odnosu na drugoplasiranog Hajduka ima bodovnu prednost od tri boda, Hajduk koji je disao za vratom najvećem rivalu bio je "tu" - no igra našeg današnjeg junaka je pala, ne toliko kritično, ali nije zabijao kao u početku prvenstva već je zabijao kad je trebao i da odlučio je završiti stvari s hattrickom na utakmici idemo u novu današnju priču...

Drugi dio HNL prvenstva Dinamo otvara na Kantridi protiv Rijeke, utakmica odigrana 17.02. 2007 - Dinamo je slavio na gostovanju rezultatom 2-3 preko dva pogotka Da Silve i Modrića.

Dudu je svoja dva pogotka zabio u rasponu od deset minuta, no sljedeća utakmica tražila je puno više jer na Maksimir je dolazio Hajduk.

Niz se nije prekidao jer Da Silva zabija u pobjedi Dinama od 2-1 protiv Hajduka, i to zabija oba pogotka do prvog poluvremena i daje veći bodovni razmak na tablici i s tim rezultira s ukupnih četiri zgoditka u veljači.

Treći mjesec nije "nešto" krenuo dobro jer Da Silva je početak mjeseca vezao tri utakmice bez pogotka ( Varteks 1-3, Osijek 1-0 i Hajduk 1-0* kup utakmica) - no pitanje pobjednika u dva susreta je ipak on sam odlučio, prvo kod kuće protiv Rijeke u 23.kolu za minimalno slavlje od 1-0, te nakon toga je postigao dva pogotka u pobjedi na gostovanju kod Varteksa i tako dodao tri pogotka za treći mjesec.

U travnju je postigao samo dva pogotka i to u 27.kolu prvenstva protiv Cibalije u visokoj pobjedi od 4-0, dok nije uspio zabiti u kupu protiv Hajduka 2-2, te u prvenstvu protiv: Osijeka 1-0, Pule 1-2, Kamen Ingrada 0-1, Međimurja 4-1.

Za sami kraj Eduardo je napravio show jer je u šest utakmica zabio osam pogodaka, ali nije uspio jedino zabiti u 31. kolu u pobjedi protiv Šibenika i uzvratnoj utakmici protiv Slaven Belupa. Kolo prije Šibenika, Da Silva je zabio u prvoj i zadnjoj minuti vrataru Lisjaku i Belupu koji će ih čekati u finalnom susretu kupa, gdje će Eduardo dati minimalnu prednost u prvoj utakmici rezultatom od 1-0. Zadnja dva prvenstvena kola Dinamo je prvo imao kratko gostovanje kod Zagreba - protiv kojeg su slavili visokim rezultatom od 0-4, dok je Dudu zabio zadnja dva pogotka vrataru Stojkiću.

Sami kraj prvenstva slavio se naslov prvaka na Maksimiru i to protiv Hajduka, inače to je bila zadnja HNL utakmica za našeg junaka - pred izlazak na teren čekao je Marko Perković Thompson da zagrli Da Silvu i Carevića.

Dinamo je izašao u sljedećem sastavu: Lončarić, Ćorluka, Santos, Schildenfeld, Drpić, Pokrivač, Tomić, Modrić, Sammir, Vukojević i Da Silva. Susret je naravno sudio Ivan Bebek, a Dudu je krenuo već u 14-toj minuti susreta s prvim pogotkom. Nije došao ni kraj prvog poluvremena Eduardo je zabio svoj drugi pogodak i onda dvanaest minuta prije kraja zabio svoj hattrick.

Svoju zadnju utakmicu za Dinamo je odigrao u kupu, gdje se Dinamo provukao protiv Slaven Belupa i tako osvojio sva tri trofeja, sve u svemu nije loša zaista ova sezona s (47) pogodaka za Da Silvu - rekord koji će stati tko zna do kada...

Topnik

Iz Zagreba u London - za 7,5 milijuna funti odštete, Eduardo Da Silva prešao je iz Dinama u Arsenal, isti taj kojima je zabio naš Dudu.

Nastali su mali problemi oko radne dozvole, ali na Amsterdam turniru u utakmici protiv Lazia, Dudu je već postigao pogodak i osvojio predsezonski turnir u Amsterdamu. Sada ćemo prolaziti s našim junakom sve kroz prvenstvo i ostala natjecanja - točnije priča nas vodi sve do jednog susreta koji će ostati "trauma" nama svima, ali i Eduardu koji je dva dana nakon imao rođendan...

Ewood Park - 2. kolo prvenstva Engleske, Arsenal je gostovao kod Blackburna te je 19.08.2007 godine izašao u idućem sastavu : Lehmann, Sagna, Toure, Gallas, Clichy, Fabregas, Hleb, Flamini, Da Silva, Van Persie i Walcott. Naš junak vrlo rano u susretu pronalazi Van Persia za svoju prvu asistenciju u Premiershipu, zapravo gledajući nije se loše predstavio isto tako zaradio je svoj prvi žuti karton od strane sudca Alana Wileya.

U pobjedama protiv Manchester Citya i P'moutha, igrao je zadnjih dvadesetak minuta po utakmici - dok prvi veliki derbi protiv rivala Tottenhama nije nastupio.

Arsenal nastavlja s dobrom igrom i tako u 7. kolu prvenstva odigranom 22.09.2007 godine slave visokim rezultatom od 5-0 protiv Derbya - gdje Dudu upisuje još jednu asistenciju ovaj put za Fabregasa, naravno kao i prvi put zarađuje žuti karton ovaj put od strane sudca - Martina Atkinsona. Kako se pronašao kao treća opcija nije nastupio u pobjedama protiv West Hama i Sunderlanda, ali u pobjedi nad Boltonom od 2-0, pronašao se

u sastavu zbog ozljede Robina Van Persia.

UEFA LIGA PRVAKA

Emirates - kvalifikacijska utakmica za Ligu prvaka, pred 59,000 gledatelja, Arsenal je igrao protiv Češke Sparte Prag, na toj utakmici Dudu je zabio svoj prvi službeni pogodak za Arsenal, i to postigao ga je u zadnjim minutama susreta. Topnici iz Londona osigurali su prolaz ovim uzvratom jer su na gostovanju u Češkoj slavili također, ali rezultatom od 0-2.

Arsenal se pronašao u skupini "H" gdje su za protivnike imali : Sevillu, Steaua Bukurešt i Slaviju Prag.

Prvo kolo Arsenal je imao vodstvo protiv Seville od 2-0, i onda sedam minuta do kraja susreta naš junak ulazi u igru umjesto Adebayora i kako bi rekli "sa sirenom" matira vratara Palopa, na asistenciju Fabregasa.

U pobjedama protiv Steaue 0-1 i Slavie 7-0 - Da Silva nije nastupao sve do četvrtog kola i gostovanja u Pragu gdje je odigrao skoro cijelu utakmicu.

Arsenalu su preostale utakmice protiv Seville i Steaue, no ova protiv Španjolske momčadi je nama bitnija, mada je bio poraz za stranu Duduove momčadi - ipak on je postigao još jedan pogodak u 11-toj minuti susreta za vodstvo Arsenala, koje su poslije domaćini okrenuli u konačnih 3-1. Zadnje kolo skupine Arsenal je slavio protiv Steaue s rezultatom od 2-1 i tako osigurao igranje osminu finala Lige prvaka.

Prva utakmica odigrana 20.02.2008 godine - u London je dovela veliki AC Milan, momčad koju svi vrlo dobro znamo, no ovaj put samo ćemo se bazirati na imena protiv koje je Dudu morao igrati : Nesta, Maldini, Kaladze i Oddo.

Da Silva je odigao 74. minute ovog susreta, koji je završio rezultatom 0-0 i gosti iz Italije su imali "nadu" koju nisu iskoristili jer ih je Arsenal savladao rezultatom od 0-2.

Ipak vraćamo se u mjesec studeni i prvenstvo Engleske...

Riverside i F.A. Cup

U utakmici protiv Liverpoola odigranom u 11.kolu prvenstva, Dudu nije nastupio već je naredno kolo u neriješenom susretu protiv Manchester Uniteda skupio desetak odigranih minuta - priča se nastavila i protiv Readinga (nije nastupio) i protiv Wigana ušao umjesto Ebouea zadnjih dvadesetak minuta - Arsenal slavi na gostovanju kod Aston Ville i tako čvrsto drži prvo mjesto tablice bez poraza (11-4-0).

Dolazimo do 16.kola prvenstva gdje su Topnici gostovali na Riversideu kod M'boroa, Dudu je odigrao prvo poluvrijeme, dok domaćini su nanijeli prvi poraz Arsenalu od 2-1.

Sada idemo mjesec dana nakon gdje u trećem kolu legendarnog F.A. Kupa -Arsenal gostuje kod Burnleya u utakmici odigranoj 06.01.2008 godine.

Ritam utakmice se vrlo rano pronašao jer već u devetoj minuti susreta, Da Silva matira vratara Gabora Kiralya za rano vodstvo Arsenala - koji je prošao ovu prepreku.

Sljedeći protivnik bio je Newcastle, gdje je također uzeo dobar dio utakmice jer je ušao u desetoj minuti umjesto ozlijeđenog Rosickog, Arsenal je slavio protiv Newcastlea i tako osigurao veliku utakmicu na"Kazalištu snova"...

Pred 76,000 gledatelja na mitskom Old Traffordu, Arsenal je gostovao kod Manchester Uniteda, koji je imao veliki motiv pobijediti Topnike iz Londona.

"Crveni vragovi" ostavili su Topnike bez baruta, jer stajao je konačni rezultat od 4-0, dok je Dudu zaradio žuti karton na utakmici, a izašao je iz utakmice u sedamdesetoj minuti susreta.

Dobri park prvenstva

Nakon priče o F.A. Kupu - vraćamo se mjesec dana nazad u prvenstvo, gdje Da Silva u tri susreta nema niti sekunde igre. Arsenal je slavio protiv Chelsea 1-0, pa najveće rivale Tottenham su savladali rezultatom od 2-1 i odigrali "nulu" na gostovanju kod Portsmoutha.

Popularni Boxing Day je bio tu , ali i Dudu Da Silva se pokazao da je "tu" i to na legendarnom stadionu - Goodison Park. Goodison Park - Everton protiv Arsenala, susret odigran 29.12.2007 godine, gdje Arsenal drži vrh tablice, a domaća ekipa "plavih" je jako neugodna što se i pokazalo ranim vodstvom domaćina.

Tim Cahill zabija u dvadesetoj minuti susreta i s tim rezultatom išlo se na odmor - i onda na asistenciju Clichya, Dudu poravnava rezultat dvije minute nakon početka drugog poluvremena.

Nije puno čekalo se na novi pogodak, već za desetak minuta uz asistenciju Bendtnera - Da Silva zabija svoj drugi pogodak i tako matira vratara Evertona Tima Howarda. Nažalost upisao je žuti karton na susretu i izašao je vani desetak minuta prije kraja.

Prvog dana 2008 godine, Arsenal je kod kuće čekao West Ham - koji već u drugoj minuti utakmice gubi 1-0. Na asistenciju Fabregasa zabija Eduardo Da Silva koji je izašao sredinom drugog poluvremena...

NASTAVLJA SE...

