SLIČICE PRIČAJU Blaž Slišković - Baka (2. dio): Kako je Mostarac izabrao Split ispred Zagreba i Beograda i stekao besmrtnost

Evo nas u drugom dijelu priče o velikom nogometnom čarobnjaku - kojem je nogomet bio nepotreban "alat". On je igrao ovaj sport jer ga je volio, onako kako mu je genetski usađeno u njegovoj obitelji.

Sada dolazi dio kako je mladi Blaž Slišković došao iz Mostara, u Split. Kakva je faca zapravo bio Slišković? Mogao je ono što drugi nisu mogli, ali on je bio igrač zbog čijeg je poteza gomila zaljubljenika u nogomet dolazila na stadion.

Dragan Džajić davao je Blažu "pola Dedinja". Partizan je slao ljude u Mostar i obećavao sve što obećava i Zvezda. Dinamo je također bio tu da mladi Slišković dođe u Zagreb, no Blaž je našao svoju sredinu u Splitu.

Jednostavno, Slišković je htio biti blizu svojih, jer njegova veza s rodnim gradom ostala je duboko utkana u njega.

Sada prije nego što krenemo u priču zvanu "besmrtnost u Splitu" - ostavio bih jednu malu anegdotu iz Sliškovićevog vremena u Veležu. Kod trenera "plave čigre" Milutinovića, mladi Slišković nije imao status kao i veliki poznati trio BMV (Bajević, Marić i Vladić). Prilikom vježbanja udaraca iz kuta na treningu, Slišković je otišao u svlačionicu.

Kamo ćeš, pa vježbat ćemo kornere?, povikao je Milutinović.

Blažev odgovor je bio jednostavan: A što ću ja vježbati udarce iz kuta, pa to znam.

U prvom kolu prvenstva, odigranom u Skoplju domaća momčad Vardara ugostila je Hajduk 26.7.1981. Momčad iz Splita izašla je u idućem sastavu: Simović, Jelikić, Goić, Gudelj, Primorac, Vulić, Zl.Vujović, Slišković, Zoran Vujović, Šalov i Pešić. Hajduk je slavio minimalnim rezultatom 0-1, dok je Blaž upisao svoj debi za momčad Hajduka, ali isto tako prvu utakmicu na Poljudu odigrao je u idućem kolu u pobjedi nad Željezničarom 2-1.

Momčad Stuttgarta bila je Hajdukova prva prepreka u kupu UEFA, ali velikom utakmicom Mladena Bogdanovića - Keme, momčad iz Splita prošla je u šesnaestinu finala ovog natjecanja.

Belgijski Beveren čekao je 21.10.1981. - momčad iz Splita, koja je u prvoj utakmici susreta povela pogotkom Gudelja. Zlatko Vujović je donio vodstvo od 0-2 pred sami kraj prvog poluvremena. Ipak momčad trenera Ante Mladinića primila je dva pogotka u drugom poluvremenu što je dovelo rezultat na 2-2. Igrala se 72. minuta utakmice, slobodan udarac za Hajduk i Slišković zabija svoj prvi pogodak u dresu Hajduka za konačni rezultat 2-3.

Hajduk je u drugom susretu izgubio rezultatom 2-1, ali je prošao zbog golova u gostima. Onda je došla Valencia u osmini finala, ali za tu utakmicu imamo druge priče. Sada se vraćamo u listopad 1981. godine, točnije sedam dana nakon gostovanja u Belgiji, Hajduk je gostovao u Beogradu.

U 14. kolu prvenstva, momčad Partizana čekala je svoje rivale iz "velike četvorke", one momčadi iz Splita. Hajduk je došao do vodstva, nakon što je lukavo jedan njihov igrač ukrao loptu, i za par koraka matirao vratara. Naravno da je to bio Slišković - kojem je to bio prvi prvenstveni pogodak za Hajduk. Uz njega za konačnu pobjedu od 2-3, zgoditke su postigli Pešić i Zoran Vujović. Blaž je postigao još jedan pogodak u prvenstvu, također u Beogradu, ali ovaj put protiv "romantičara" u 23. kolu prvenstva gdje je konačni rezultat bio 2-2.

Hajduk je sezonu završio na trećem mjestu tablice, dok u kupu su završili svoju priču u četvrt finalu. Slišković je svoju prvu sezonu završio s 19 ligaških nastupa uz dva postignuta pogotka.

Volio je noćni život, to on nikad nije krio. Kako je i sam rekao više bi se posvetio karijeri, ali mlad i lud je bio Slišković. Tako je igrajući za Hajduk prvi put gostovao u Mostaru protiv svog Veleža. I onda, apsolutni kaos. Što na terenu, ali i na tribinama.

Do jučer je bio ljubimac, a danas veliki neprijatelj. Cijeli stadion je provocirao Sliškovića, uslijedio je revolt jer je Slišković prilikom izvođenja auta pogođen - balancanom. Blaž ga je jednostavno digao i "vratio" u publiku, nakon toga sudac Šoštarič pokazuje igraču Hajduka crveni karton.

U sezoni 1982/83. Slišković je za Hajduk odigrao samo šest susreta, dok je Hajduk završio na drugom mjestu prvenstva. U kupu su došli do polufinala, dok u kupu UEFA doživjeli su preokret od strane Bordeauxa (4:1 i 4:0).

Treći mjesec je 1984. godine, u četvrtfinalu kupa UEFA Sparta je kod kuće slavila minimalnim rezultatom protiv Hajduka, koji će čekati dva tjedan za uzvrat na Poljudu. Za Blaža se još prije pričalo u Splitu da ne voli trčati, tako da mu je prišao Drago Čelić i rekao: "Baka, ja ću trčati za tebe koliko treba, ti samo igraj kako znaš".

Blažu nije manjkalo kondicije, ambicije, profesionalizma, velikih poteza, kako su ga mediji sputavali da je pušio četiri kutije cigareta. Nije tu bilo istine, Blaž je pušio dvije kutije i to Marlbora. Nikad nije znao kako je to igrati bez cigareta, jer kako je i sam rekao: "Ako se nisam krio ispred oca, neću onda ispred nikoga." Posljedice od cigareta, Slišković tijekom igranja nikad nije imao, jer kako je bio "gađan" od strane medija, svašta se pričalo za njega.

Hajduk je u uzvratu bio oslabljen nedostajali su braća Vujović, Pešić i Miljuš. 50.000 gledatelja na Poljudu čekalo je goste iz Praga, nakon 18. minuta igre Gudelj je utrčao u gužvu i zabio pogodak za vodstvo Hajduka od 1-0. Sad nakon 111.minuta igre, Prekazijevih udaraca, Vulićevih raketa, šansi Jerolimova sve je stalo u jednu minutu, jedan prekršaj nad Gudeljom, jedan udarac i jednog junaka.

On, bez štitnika kojem su preteški bili, namješta loptu. Dosta igrača bi u toj poziciji koja je kao "mini" skraćeni korner, tražilo centaršut, dok je on našao pogodak. Sve je stalo na sekundu, nastaje veliki kaos u Splitu, jedan od velikih pogodaka u njegovoj karijeri, ili ipak je on još "nešto" čuvao za ovu sezonu?

Vratar se dugo namještao za istrčavanje, vidio sam to i... Tako je Slišković opisao svoj pogodak protiv Sparte u 119.minuti susreta, koja je Hajduk poslala u polufinale kupa UEFA, gdje su zaustavljeni pred samim vratima finala od strane Tottenhama.

U prvenstvu 1983/84. godine, Slišković je odigrao 21 susret i pritom postigao pet prvenstvenih pogodaka. Svoj prvi pogodak u novoj sezoni postigao je u 11.kolu u velikoj pobjedi protiv Slobode od 5-0, nakon toga nije puno čekao jer je za dva kola opet na Poljudu zabio u pobjedi protiv Budućnosti 30.10.1983.

Svoj idući prvenstveni pogodak postigao je u 24. kolu protiv Crvene Zvezde na Poljudu 1-1, svoja ostala dva pogotka je postigao na gostovanju u Podgorici i u 31. kolu na Poljudu u pobjedi protiv Prištine 2-1.

Tri nastupa, dva pogotka i besmrtnost u Splitu.

Hajdukov prvi protivnik u kupu bio je Maribor, minimalno slavlje od 0-1 plasirao je Hajduk u osminu finala, Slišković nije nastupio u ovom susretu, ali zato je u pobjedi nad Galenikom 6-2, gdje je postigao svoj prvi pogodak u kupu za Hajduk. Idući protivnik za Hajduk bila je "raja" iz Sarajeva, koja je ispraćena s četiri pogotka, nakon toga u polufinalu Hajduk je prošao Metalac rezultatom 2-1. Blaž nije odigrao ni minute u ova dva susreta, sada dolazimo do finalnog susreta koji se igrao na dvije utakmice. Prva ona odigrana u Splitu, početkom petog mjeseca 1984. godine spojila je Hajduk i Crvenu Zvezdu.

Pred nekih 17.000 gledatelja momčad Hajduka izašla je u idućem sastavu: Simović, Vulić, J.Čop, Rožić, Šušnjara, Čelić, Šalov, Vujović, Zo. Slišković, Zl.Vujović i Jerolimov - izabrani su od strane trenera Nadoveze.



Splitsko poluvrijeme počelo je vrlo burno. Sada ide onaj trenutak "kada staje sve" ili ipak za njega je to bilo već "naučeno"? Treća minuta susreta, korner za Hajduk, Slišković je direktno iz kornera iznenadio vratara Ivkovića, već nakon 180 sekundi igre, Hajduk ima vodstvo. Mirat Mrkela vratio je rezultat za goste iz Beograda, ali dvije minute prije kraja Vulić iz kaznenog udarca završava priču prve utakmice kupa. Hajduk je imao prednost s kojom je išao u Beograd, gdje je ih je čekalo 60.000 gledatelja, ali rezultat im je konačno bio bitan, "nula" u Beogradu donijela je Hajduku tada po sedmi put pehar maršala Tita. Ipak uz igrača manje kojeg je Hajduk imao, jer je Prekazi zaradio crveni karton, uspjeli su ovu priču velike sezone završiti s trofejom.

Priča u Splitu, za našeg junaka nije bila još gotova. Imao je on još dosta za pokazati, ali opet ostaje veliki žal što nije uzeo prvenstvo u Splitu...

Nastavlja se

Do idućeg čitanja, za kraj bih citirao Vedrana Očašića: "Svima vama koji ste bolesni, želim da što prije ozdravite, posebice maloj djeci".

Za neke moje starije priče vi koji ste voljni pogledati zapratite nas na Instagramu.