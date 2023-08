SLIČICE PRIČAJU Aljoša Vojnović: Napadač prljavih poslova

Dragi ljudi, evo nas u jednoj jako čudnoj nogometnoj priči, priči koja je započela u vrhu - s namjerom postizanja pogodaka, gdje je došla do one stare "kad te zveknem" ili one "lopta može, ti ne". Svakako njegov početak je trajao duge tri godine i da prolazimo samo kroz naše klubove - one u nama dragom HNL prvenstvu.

Opustite se i naravno sreća naša (naravno šalim se) - da više nema igrača kao što je bio on - jak, odlučan i gazi sve pred sobom. Ovo je priča o Aljoši Vojnoviću - ratniku naših travnjaka. I da mi koji smo zaljubljeni u našu ligu, i koji je pratimo od kada znamo za sebe, dali bi uvijek nešto - za onu: da bar me taj i taj ( u ovom slučaju Vojnović) složi na pod klizećim startom. Ipak dosta sada hvalospjeva, krenimo u ovu priču koja je započela još 2002 godine - u zadnjem kolu prvenstva gdje trener Ćiro Blažević uvodi Vojnovića u igru protiv Cibalije. U igru je ušao umjesto Milana Pavličića, dok rezultat je bio 0-0. Njegova sljedeća utakmica bila je u sezoni 02/03 - gdje je imao samo jedan nastup od desetak minuta na susretu protiv Slaven Belupa kod trenera Milana Đurčića - nakon toga odlazi na posudbu u Metalac Osijek gdje odrađuje dobar dio nogometne prakse.

[KRATKI POVRATAK]

U prvenstvenoj sezoni 2005/06 godine - Vojnović je kod trenera Ive Šuška debitirao u početnom sastavu, u 2.kolu prvenstva gdje je domaći Osijek čekao Dinamo. Iako prvenstvo su otvorili velikim porazom od Hajduka rezultatom od 6-0, momčad sastavljena od: Skendera, Bubala, Vuice, Milardovića, Vratovića, Babića, Dedaja, Balatinca, Dinjara, Primorca i Vojnovića - savladala je Dinamo rezultatom od 1-0.

Naš junak je svoj prvi HNL pogodak ostvario u utakmici 8.kola prvenstva, gdje je Osijek slavio protiv Varteksa rezultatom od 2-0, a Aljoša je zabio pogodak u drugom poluvremenu. Zanimljivo je da je i iduće kolo na gostovanju kod Istre nastavio zabijati, ovaj put (prvi put) zabija dva pogotka i daje Osijeku prednost koju nisu uspjeli zadržati 2-2. Sada za mladog napadača niz se nastavio i u 10.kolu gdje je Osijek slavio protiv Slaven Belupa, a Vojnović matira vratara Lisjaka za konačni rezultat od 4-2. Sve u svemu nastupio je u (25) utakmica od čega je bio (10) puta u početnom sastavu, i pri tom zabio ova četiri pogotka. Osijek je završio na 4.mjestu prvenstva, uz onu pobjedu nad Dinamom, uzeli su bod i Hajduku 1-1, te dva puta slavili momčadi Varteksa (2-0, 0-1) koja je bila trećeplasirana momčad prvenstva.

U kupu su dogurali do 1/4 finala gdje ih je zaustavio Hajduk, i da osigurali su igranje Intertoto kupa.

Iduću sezonu 06/07 godine, Osijek je dobio trenera u Iliji Lončareviću - dok Vojnović zabija svoj prvi pogodak u Europi protiv Ethnikosa (momčadi koja je doputovala s dalekog Cipra) - ipak rezultat od 2-2, Osijeku je došao "glave" jer su ispali zbog gola u gostima.

Aljoša je upisao još (14) nastupa gdje odlazi u norveški Raufoss, tamo je odigrao devet utakmica i uspio je zabiti četiri pogotka, ali ni tu nije imao "mira" te odlazi u novi klub FC Kärnten. Tamo je ostavio dobru statistiku od (11) utakmica, od čega je bio (10) u početnom sastavu uz tri pogotka protiv: FC Lustenau, Austria Lustenau i protiv FC Gratkorna ( gdje je zaradio i svoj prvi crveni karton).

[OFFSIDE]

Debi utakmica za Aljošu Vojnovića, u novom klubu Croatia Sesvete - odigrala se 17.08.08 godine, u 4.kolu prvenstva gdje su gostovali kod Inter Zaprešića. Trener Ljupko Petrović izveo je idući sastav: Šimić, Mamić, Landeka, Polovanec, Juroš, Mus, Agić, Čižmek, Jurakić, Šaban i Vojnović koji je igrao sve do 83. minute susreta gdje su gosti iz Sesveta imali rezultat od 0-2, ali konačni rezultat je bio 3-2 za domaći Inter. Ipak "čudne" utakmice nisu stali za momčad Sesveta, gdje je također viđen preokret na gostovanju kod Zadra (1-0, 1-2* u drugom poluvremenu) i još bih izdvojio jednu utakmicu od pet crvenih kartona protiv Rijeke - gdje je domaća Rijeka slavila rezultatom od 2-1.

Mislim čak da sam slušao Alju jedan put kada je gostovao negdje, i da je pričao o ovome svemu. U jednoj utakmici ušao je kao zamjena (još tada mladi napadač) kojem je rečeno: "radi sve samo nemoj pucati po golu". Ipak Vojnović je pucao po golu u 8.kolu protiv Varteksa gdje je matirao vratara Drvena, nakon toga zabija u porazu od Cibalije vrataru Burcsi uz još dva pogotka koja je postigao protiv Rijeke ( ne u onoj crvenoj utakmici) i naravno protiv Osijeka gdje je zabio Ivanu Vargiću.

Nakon ove sezone, Vojnović odlazi iz Sesveta za Koprivnicu.

[NAJBRŽI]

Dolaskom u Slaven Belupo, Aljoša je ostavio trag igrajući za dva trenera : Milivoja Bračuna i Zlatka Dalića.

Prvo što je ostvario kod trenera Mile je pet pogodaka u kvalifikacijama za Europsku ligu tadašnji kup UEFA - gdje je postigao najbrži hattrick na utakmici protiv Milano Kumanovo, naravno u rasponu od pet minuta. Također u uzvratnoj utakmici gdje je Belupo slavio velikim rezultatom od 8-2, Vojnović je postigao dva pogotka, dok u prvenstvu svoj prvi pogodak za Slaven je zabio u utakmici protiv Međimurja na asistenciju Delića - matirao je vratara Ivana Banovića za rezultat od 2-2 (konačni rezultat 3-2 za Slaven).

Nakon toga je u 9.kolu pogotkom iz daljine zabio Osijeku i vrataru Ivanu Kardumu, dok je svoj zadnji pogodak u sezoni postigao u porazu od Varteksa 2-3.

Iduću sezonu se više nametnuo u igranju gdje je nastupio u (28) susreta od čega je bio (27) u početnom sastavu.

Otvorio je sezonu asistencijom Kokaloviću za pobjedu nad Šibenikom, dva kola nakon zabija svoj prvi sezonski pogodak iz kaznenog udarca vrataru Ježini, također je donio pobjedu u utakmici protiv Varaždina kad je zabio odlučujući pogodak Denisu Krklecu. U ostatku sezone zabija i asistira u pobjedi protiv Hrvatskog Dragovoljca, zabija u porazu od Šibenika, upisuje asistenciju protiv Splita i još jedan pogodak protiv NK Zagreba. Svoju zadnju utakmicu za Slaven Belupo odigrao je u sezoni 2011/12 godine - kod trenera Roya Ferenčine gdje je Slaven izašao u sastavu: Rodić, Maras, Geng, Brezovec, Milardović, Vojnović, Glavica, Poljak, Mujanović, Benko i Bušić. Nakon toga odlazi u Iranski klub - Mes Kerman gdje je odigrao (14) utakmica i zabio jedan pogodak.

[PROMJENA PLANA]

Aljošin ponovni povratak u HNL prvenstvo, rezultiralo je odlaskom na jug. Njegova nova momčad bila je RNK Split - za koju je debitirao odmah u 1.kolu prvenstva pod trenerskom palicom Tonćija Bašića. Aljoša je imao dobar debi nastup, gdje je postigao pogodak za vodstvo na asistenciju Radotića, nakon toga žuti karton za nesportsko ponašanje od strane sudca Igora Križarića i da asistencija za Barabana za konačnih 2-0 protiv Rijeke. Split je izašao u idućem sastavu : Zagorac, Hrgović, Galović, Vidić, Radotić, Pehar, Erceg, Vitaić, Rebić, Vojnović i Belle. U 9.kolu prvenstva zabio je pogodak iz daljine vrataru Livakoviću, ali Zagreb je okrenuo taj susret u svoju korist - još kolo prije izborio je i kazneni udarac u utakmici protiv Zadra. Nakon toga upisao je asistenciju Rebiću, ali pod novim trenerom Zoranom Vulićem. Svoj treći pogodak je zabio na gostovanju kod Slaven Belupa ( baš ga je išlo protiv svojih bivših klubova). U drugom dijelu prvenstva asistira Radeljiću za preokret protiv Istre, opet zabija Livakoviću ovaj put uz pobjedu Splita od 3-2, nakon toga upisuje još tri asistencije mladom Anti Rebiću i da - zarađuje svoj prvi crveni karton u HNL prvenstvu od strane sudca Ive Krečaka.

Split je ovu sezonu završio na 4. mjestu tablice, dovoljno dobro što se pokazalo i za iduću sezonu.

[NISI VIŠE ONO ŠTO SI]

Dolaskom novog trenera Stanka Mršića u RNK Split, dogodila se jedna promjena - ali prije te promjene uz jednu asistenciju protiv Istre i pogodak protiv Osijeka i bod protiv Hajduka, Aljoša je bio primoran iz pozicije napadača otići na poziciju zadnjeg veznog. Dinamo je dolazio u grad, a trener nije imao rješenje. Kraj je kazao rezultat bilo je 1-0 za Split, na asistenciju Vojnovića njegov do tad kolega u napadu Mate Bilić postigao je pogodak. Sada je na Aljoši bio red da se uhvati onog "prljavog" posla i tako postane ono gdje ga svi pamte i znaju, ne kao Alju napadača - već kao strahovitog zadnjeg koji je igrao našim travnjacima. Tu sezonu je Vojnović zaradio deset žutih kartona i jedan crveni karton kojeg mu je dao sudac Damir Batinić na susretu protiv Slaven Belupa. Uz to sve asistirao je u pobjedi protiv Zadra (3-1* Glumcu) i u porazu od Rijeke (4-1* Roci) i zabio jedan pogodak u porazu kod Osijeka.

U idućoj sezoni 2014/15 godine - Split je bio u playoffu za ulazak u grupnu fazu kupa UEFA - gdje ih je zaustavio Torino rezultatom od 1-0. Moram nadodati da je i Vojnović na ovom putu postigao pogodak u utakmici protiv Mike FC. Za momčad RNK Splita je tu sezonu odigrao još (11) utakmica od čega je bio pet puta u početnom sastavu - svoju zadnju utakmicu za RNK Split odigrao je na Poljudu protiv Hajduka.

[POVRATAK II.]

Vojnović se ponovno vratio u Osijek, gdje se momčad Osijeka nalazila u velikom problemu. Promjenom trenera Rukavina-Šušak, Vojnović je rezultirao idućim u (15) odigranih susreta gdje je odigrao svaku u početnom sastavu zabio je šest pogodaka i čupao važne bodove za njegovu staru-novu momčad.

Svoj povratnički pogodak za Osijek zabija u pobjedi protiv RNK Splita na asistenciju Tomislava Šorše, iduće kolo Aljoša asistira Mešanoviću za veliki bod protiv Dinama, treće kolo za redom upisao je svoj prvi hattrick u HNL prvenstvu gdje je zabio u velikoj pobjedi protiv Zagreba od 0-4. Vojnović je "mirovao" do 28.kola gdje je postigao pogodak za veliki bod protiv Lokomotive, također u značajnoj utakmici protiv Istre asistirao je za pobjedu Peroševiću i onda dolazimo do zadnjeg kola prvenstva gdje Osijek kod kuće igra protiv Slaven Belupa.

Susret odigran 30/05/15 godine - Osijek je izašao u idućem sastavu : Mikulić, Barišić, Laštro, Lukić, Matas, Jamak, Čuljak, Škorić, Šorša, Vojnović i Perošević - donijeli su pobjedu od 3-2, ali sve to tri minute prije samog kraja susreta gdje je Vojnović postigao pogodak iz kaznenog udarca. Osijek je završio prvenstvo na 8.mjestu, s jednim bodom više od Istre.

Nakon toga ostvario je transfer u Dinamo Bukurešt gdje je kao stranac bio kapetan momčadi. Tamo je u (19) odigranih utakmica zabio jedan pogodak, i to u 8/finala kupa protiv Pandurija u zadnjoj minuti susreta za konačnih 2-3. Dinamo je završio prvenstvo na drugom mjestu, dok su nažalost uz to izgubili finale kupa.

[POVRATAK III.]

U svom trećem povratku za Osijek, Vojnović je kod trenera Zorana Zekića odigrao (30) ligaških utakmica i uz to zabio tri pogotka i zaradio jedan crveni karton. Krećemo odmah na početak prvenstva sezone 2016/17 godine - gdje u 2.kolu prvenstva zabija na gostovanju kod Inter Zaprešića vrataru Čoviću. Dva kola nakon toga asistira Kalu Luliću za pobjedu protiv Lokomotive i onda idemo u 9.kolo prvenstva gdje u utakmici protiv Splita uzlazi dvadeset minuta prije kraja utakmice i zabija dva pogotka vrataru Duki za konačnih 3-0. Ostatak sezone uz asistenciju Ejupiju protiv Istre, Vojnoviću se sve "vrtjelo" baš protiv Splita. Tako da je u 18.kolu u dvije minute zaradio dva žuta kartona i isključujući crveni od strane sudca Igora Križarića, i onda u 36.kolu gdje je asistirao za pobjedu od 0-1 u zadnjoj minuti susreta. Osijek je završio kao četvrta momčad prvenstva i iduću sezonu branili su rezultat od 0-1 protiv PSV-a, gdje je u uzvratnoj utakmici ušao umjesto Lyope i tako se veselio zajedno sa svojom momčadi. Ipak to ostaje kao njegova zadnja "euro-utakmica" koju je odigrao. Osijek je poslije ispao od Austrije Beč, dok je Vojnović otišao na posudbu u Istru.

[KAPETANE SPAŠAVAJ]

Dolaskom u Istru, našeg junaka je dočekao Darko Raić Sudar kao trener. Stanje kluba nije bilo bajno, ali ipak velika borba dovela je idući scenarij. U odigrane (23) utakmice i dva postignuta pogotka, uz naravno deset žutih kartona - "provući" ću vam sljedeće utakmice.

Njegov debi za Istru u 8.kolu protiv Slaven Belupa, gdje je Istra slavila rezultatom od 1-0. Nakon toga bod protiv prve momčadi prvenstva Dinama 0-0, pobjeda protiv druge momčadi prvenstva Rijeke 1-0 i tako smo došli do 25.kola prvenstva gdje Istra gostuje na Poljudu.

U toj utakmici Vojnović je postigao pogodak za 1-1, mladom vrataru Karlu Letici - koji je baš zabio na utakmici u samom kraju za pobjedu Hajduka od 3-2. Svoj zadnji pogodak u prvenstvu je zabio u zadnjem kolu, kolu kojem je odlučivalo tko će ići u niži rang, a tko u doigravanje za opstanak u najelitnijem društvu našeg nogometa.

Istra kao domaćin igra protiv Rudeša rezultatom (1-1), uz naravno pogodak Vojnovića, dok Lokomotiva slavi protiv Cibalije 2-1 pred sami kraj susreta. Ipak momčad Istre tj. naš junak je imao "sve", ali je promašio kazneni udarac pet minuta prije kraja susreta.

Tako momčad od: Ćorića, Čuljka, Prce, Zgrablića, Matasa, Maksimovića, Vojnovića, Ottochiana, Badya i Mateia - osiguravaju dvije utakmice za opstanak. Da tamo su slavili protiv Varaždina 3-1, naravno da je i tu pogodak postigao Vojnović - za svoj finalni oproštaj od HNL nogometa. Aljoša Vojnović je svoju karijeru završio u Mađarskoj, također je bio član mlade reprezentacije Hrvatske u21 gdje je odigrao (14) utakmica i postigao tri pogotka.

