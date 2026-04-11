Široki Brijeg dobiva digitalnu mapu stećaka

Cilj je registracija i promocija srednjovjekovnih stećaka na području Širokog Brijega pomoću suvremenih tehnologija, priopćili su iz ove udruge za portal Jabuka.tv.

Nekropola Barevište nalazi se na stjenovitoj uzvisini uz rub aktualnog katoličkog groblja.

Prema Arheološkom leksikonu BiH, lokalitet broji 13 stećaka.

Dr. Alojz Benac u svom djelu iz 1952. godine izdvaja Barevište kao jednu od najljepših nekropola širokobriješkog kraja.

Unatoč malom broju spomenika, lokalitet obiluje figuralnim i ornamentalnim motivima.

Vitkov stećak u Sarajevu

Najpoznatiji spomenik s ove nekropole je Vitkov stećak, masivni sljemenjak s podnožjem. Godine 1962. premješten je u dvorište Zemaljskog muzeja u Sarajevu.

Na njemu se nalazi natpis: a se leži vitko na svomь plemenitomь.

Stećak je bogato ukrašen:

Sjeverna strana: scena lova na jelena s konjanikom i psima.

Južna strana: prikaz kola s dvije muške i dvije ženske figure.

Istočna strana: muška figura uokvirena pletenim užetom.

Specifični motivi: sveti Kristofor i lav

Poseban značaj ima stećak s rijetkim ikonografskim prikazom svetog Kristofora. Na istočnoj plohi prikazan je muškarac koji drži dijete s križem, obojica s aureolama iznad glava.

Isti spomenik krasi i plastični prikaz lava s kitnjastim repom i grivom. Ovaj je stećak danas u lošem stanju zbog erozije i vegetacije.

Ostali značajni spomenici na lokalitetu uključuju:

Ploča s ključevima: ukrašena motivima dva prekrižena ključa i ornamentalnim trakama.

Sljemenjak s neobičnim prikazom drveta: sadrži neobičan prikaz stabla s oborenim granama, jedinstven u zapadnoj Hercegovini.

Visoka ploča s oružjem: prikazuje štit, mač, ruku s ispruženim prstima te motive vodenice i polumjeseca.

Nedaleko od glavne skupine, s druge strane ceste, nalaze se još tri stećka u obliku sanduka grublje obrade.

Nekropola Barevište, iako brojčano skromnija, svojom estetikom i raznolikošću ukrasa svjedoči o bogatoj duhovnoj i umjetničkoj tradiciji srednjovjekovnog stanovništva ovog kraja.

Ona predstavlja vrijedan segment kulturno–povijesne baštine Širokobriješkog područja, koji zaslužuje dodatnu pažnju i zaštitu.

Očuvanjem ovakvih lokaliteta ne čuvamo samo materijalne ostatke već i identitet i sjećanje na prošla vremena.

Barevište ostaje tihi, ali snažan podsjetnik na kontinuitet života i kulture na ovom prostoru, zaključuju iz udruge.

Digitalizacija i zaštita baštine

Udruga Mokriskik kroz projekt “Baština u fokusu” izrađuje detaljne crteže motiva i prikuplja nove informacije o lokalitetima.

Dugoročni plan uključuje povezivanje nekropola s QR kodovima čime posjetiteljima žele omogućiti izravan pristup digitalnoj bazi podataka o povijesti i ukrasima svakog pojedinog spomenika, potvrđeno je iz ove udruge za portal Jabuka.tv.