Sin (15) NBA legende sad je i službeno postao djevojčica: Želim da me oslovljavate s 'ona'

Proslavljeni košarkaš Dwyane Wade (41) prije tri godine objavio je da njegov 15-godišnji sin Zion postaje djevojčica. Zion se prethodne tri godine izjašnjavao kao transrodna osoba, a u subotu je i službeno dobio papire. Sada nastavlja živjeti kao 15-godišnja djevojčica Zaya.

"Zion je došao kući i rekao: 'Želim s vama pričati, spreman sam istupiti i živjeti onako kako želim. Želim da me oslovljavate s 'ona' i volio bih da me zovete Zaya'", ispričala je bivša NBA zvijezda u emisiji The Ellen Show. Wade i njegova supruga Gabrielle podržali su ga u potpunosti, piše Index.

Wade je u NBA-u igrao od 2003. do 2019. godine. Od 2003. do 2016. igrao je za Miami Heat, a zatim po godinu za Chicago Bullse i Cleveland Cavalierse. Oprostio se od košarke u sezoni 2018./2019. u dresu Miamija. Wade je 13 puta bio u All Star momčadi, a jednom i MVP NBA finala. Njegov broj 3 Miami je umirovio nakon povlačenja.

