Šibenik se gasi, osniva se novi klub?

I dok zbrda-zdola skrpana momčad pod vodstvom negdašnjeg prvotimca Mehmeda Alispahića skuplja pomalo bodove na trećeligaškim dalmatinskim terenima, oko HNK Šibenik se posljednjih tjedana vrte stvari koje će uvelike odrediti sudbinu ovog 93 – godišnjeg sportskog simbola Krešimirovog grada, piše Sportklub.

Naime, za nekoliko dana istječe period od 120 dana od neprekidne blokade računa HNK Šibenik opterećenog brojnim dugovanjima. Ukoliko se to ne dogodi (neslužbeno se spominje cifra od par stotina tisuća eura) FINA automatski pokreće stečaj nad klubom, nakon čega kreće postupak do konačne odluke Trgovačkog suda. To ne znači i automatsko gašenje kluba od čega najviše zaziru najžešći navijači, ali obzirom na poznate okolnosti i težinu slučaja ovakav scenarij je nekako najizgledniji.

Što bi to značilo za budućnost nogometa u gradu podno Šubićevca ključno je pitanje za navijače i simpatizere Narančastih, koji su takve i slične odgovore tražili i na nedavnom mirnom prosvjedu ispred gradske uprave.

Tamo je pred par stotina okupljenih nezadovoljnih Funcuta i građana Šibenika gradonačelnik Željko Burić kazao kako grad u dobroj mjeri nema ingerenciju na ključna pitanja budućnosti HNK Šibenik jer je on u gotovo stopostotnom privatnom vlasništvu, koji je dugo izbjegavao dijalog i traženja nekih rješenja ali isto tako i da Grad neće samo promatrati što će se u skoroj budućnosti događati s klubom.

Revizorsko izvješće

U javnosti je egzistiralo mišljenje kako Željko Karajica, većinski vlasnik SEH Grupacije koja u svom portfelju ima i šibenski klub nema nikakvo rješenje za spas klub, ili kakvog (skrivenog) asa u rukavu, no neslužbeno se do medija probijala informacija kako Karajica i Grad imaju komunikaciju u traženju nekakvog rješenja.

Nedavno je iz Grada potvrđeno da je Željko Karajica bez naknade ponudio gradu Šibeniku 60% dionica kluba, ali uz obvezu preuzimanja i dugova, koji su milijunski uz naznaku kako ponuditelj zadržava pravo zajedničke prodaje kluba u eventualnim budućim koracima. Iz grada su potvrdili da su zaprimili taj prijedlog Željka Karajice i njegovih zastupnika, te da su angažirali (tko zna koje po redu) revizorsko izvješće o financijskom stanju kluba.

