SEVERINA OGOLILA DUŠU Ove pjesme nikad ne pjeva zbog tragičnih događaja iz tog perioda

Severina Vučković ove je godine uposlena. Osim što je bila članica žirija za emisiju Superstar, održala je brojne nastupe čime je razveselila mnogobrojne fanove.

U tom duhu, u svojem novom intervjuu za Journal, Severina je otkrila koje pjesme ne pjeva na koncertima, a da žali zbog toga, te zašto. ,,Žao mi je što neke pjesme koje sam snimila ne pjevam na koncertima. To je zato jer repertoar uvijek prilagođavam najširem krugu ljudi koji dolaze na koncerte. Koncert treba biti eruptivan, nabijen, kompaktan… Najvažnija stvar za dobar koncert je dobar repertoar. To se ne mijenja, to je kao predstava. Nešto što vi kao izvođač predstavljate”, započela je Severina.

,,Imam puno divnih balada koje ne pjevam kao Tridesete, Unaprijed gotovo, Broš, Parfem, Alcatraz, Šta me sad pitaš šta mi je, Sama na sceni, Ko je kriv… ali to je zato što bi onda trebala izbaciti Dalmatinku, Virujen u te, Kao, Grad bez ljudi, More tuge, Imaš pravo. A da sve pjevam koncerti bi trajali po četiri sata“, nastavila je, dodavši: ,,Na primjer, obožavam pjesmu Muškarcu samo treba kurva s albuma Zdravo Marijo, a pjevala sam je samo na istoimenoj turneji 2009. godine. Volim i pjesme Loša i Daleko ti kuća, a otpjevala sam ih samo na Magic touru.”

Naposljetku je otkrila i s kojeg albuma uopće ne izvodi pjesme, te zašto je tomu tako. ,,Ne pjevam pjesme s albuma Severgreen jer su izašle 2004. kad je netko pustio van onaj nesretni filmić. Te pjesme me sjećaju na taj period pa sam ih „izbrisala“ iz glave. Zato ne pjevam Broš. I ne pjevam pjesme s albuma Moja stvar iz 1996. jer mi je dok sam snimala album umro otac. Ne pjevam više ni Rođeno moje jer me podsjeća na period kad su mi uzeli sina“, zaključila je iskreno.