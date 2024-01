Severina bez zadrške odgovorila Milanoviću: "Hvala na brizi, nema dijete još sijedih. I nije poludio …ali i Vi predsjedniče morate shvatiti..."

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je slučaj pjevačice Severine Vučković, odnosno odluku Vrhovnog suda koji je ukinuo presudu u njenu korist vezanu uz dijete.

“Devet godina to traje, taj dječak je vjerojatno sijede već dobio. Devet godina. Ne znam kakvi su mu majka i otac, ali gdje su tu sudovi? Kome to predbaciti? Predsjedniku Vrhovnog suda, on tu ništa ne može, ne znam možda je Ustav krivo napisan, možda u Ustavu treba nešto promijeniti“, rekao je Predsjednik.

Pjevačica mu je brzo odgovorila i to bez zadrške.

"Poštovani Predsjedniče, nije 9 godina, 11 godina to traje. Hvala što ste shvatili da se ne radi o meni, nego o mom djetetu. I da je to poigravanje sustava s jednim djetetom više od desetljeća - bešćutno. Oduzima mu se pravo na bezbrižno djetinjstvo i pravo na dom.

I na kraju, hvala na brizi, nema dijete još sijedih. I nije poludio …ali i Vi predsjedniče morate shvatit da je upravo predsjednik vrhovnog suda ovo vratio ponovo na prvu instancu…

I što ćemo sad?

Kažu, pravda uvijek pobijedi na kraju, a bilo bi bolje da je pobijedila na početku.", napisala je Severina na svom Instagramu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Severina (@severina)