Predsjednik Milanović o imenovanju Ivana Turudića: Problem je u Plenkoviću i njegovim sluganima koji dižu ruku za porobljavanje države

„Turudić je stranački čovjek, stranački 'dečko', a pokušava ga se prodati kao osobu koja će uvesti reda, a u stvari zaštiti Plenkovića i njegovu kliku. Besramno, cinično, bezobrazno. Turudić je čovjek koji se deklarirao kao HDZ-ovac i nikom ništa, to je kao referenca?! Vrlo mučan trenutak gdje od mnogih loših kandidata na kraju ispliva jedan daleko najgori od svih, čovjek koji bi trebao biti predmet istrage. Plenković je problem. Problem je AP. Stranka pokorno šuti. Taj čovjek na silu hoće represivnu vlast i AP mu to daje, pred očima cijele hrvatske javnosti“, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović komentirajući u petak prijedlog Vlade da se za glavnog državnog odvjetnika imenuje sudac Ivan Turudić.

Govoreći o svojoj ulozi kao Predsjednika Republike u ovoj situaciji i što može učiniti, predsjednik Milanović je kazao kako može govoriti „i potaknuti druge da govore i da se suprotstave ovoj vrsti institucionalnog, civilizacijskog nasilja i cinizma koji traje od prvog dana“. „Problem je u Plenkoviću i njegovim sluganima i vrtnim patuljcima koji dižu ruku za porobljavanje države“, upozorio je nadalje Predsjednik te podsjetio i na donošenje tzv. Lex AP.

„Dolazi AP koji želi proganjati prije svega novinare jer ih se ne bi kazneno gonilo, ali bi ih se maltretiralo da odaju i ukažu na onoga tko je učinio to kazneno djelo, a to djelo se sastoji u tome da neki ljudi omogućavaju da javnost sazna kakvim se prljavštinama i lopovlucima bave ljudi koji su dio vlasti i njegovog užeg kruga. Istovremeno ide natječaj, kakva farsa, za novog državnog odvjetnika, nakon što ih je potrošio nekoliko. Prvo je bio Jelinić, koji je bio nesmotren, onda je došla Zlata Hrvoj Šipek, neposredno pred zadnje parlamentarne izbore, pokvareno kao i sada, kukavički. Pojavljuje se taj nesretni Turudić, od svih sudaca najmanje određen po svim kriterijima, prije svega političkog morala i neovisnosti, da bude na tom mjestu. Baš se na njemu inzistira, a on kao papagaj ponavlja sve elemente obrazloženja tog zloćudnog zakona Lex AP, upravo ono što Plenković želi čuti. Turudić bi to sve zabranio, ponovno učinio postupak tajnim, on bi onemogućio da se u medijima sazna da su Plenkovićevi bliski suradnici barabe i lopovi. To se ne smije znati“, objasnio je predsjednik Milanović i dodao kako svi koji to podrže rade protiv hrvatske demokracije.

„To treba suzbiti. Kako to suzbiti? Vidim da nisam jedini koji tako misli i govori, tom lopovluku treba stati na kraj jer je gori nego ikada u hrvatskoj povijesti. Ono što smo prošli u vrijeme Sanadera, čiji je Turudić bio dečko, toga se možemo prisjećati kao jedno nesigurno, falično vrijeme, ali kao vrijeme nevinosti u odnosu na ovaj kupleraj u kojem danas živimo“, nastavio je predsjednik Milanović i pozvao da o tome razmisle „i oni kojima je to posao“ jer

„imenovanje Turudića je kadrovsko imenovanje koje će obična većina u Saboru potvrditi voljom AP“. „A on briše iz Hrvatske, kako stvari stoje, najvjerojatnije, i želi ovdje imati nekoga tko će mu čuvati leđa. Izabrao je krivog tipa, taj čovjek je patološki nelojalan, on će ga „zavaljati“ prvom prilikom kao što je uništio Sanadera koji ga je stvarao“, zaključio je predsjednik Milanović.

Predsjednik Milanović je komentirao i mjere upozorenja u pravosuđu. „Kad se svima obećava sve u periodu kad je lako voditi vlast i financije, prividno davati svakome sve, onda to rezultira ovakvom disharmonijom i neredom. Trebaju li suci dobiti više, ne znam, to su stvari za razgovor. Ali Plenković nije navikao razgovarati, on nameće, prijeti i kupuje, vašim parama“, rekao je dodavši kako ne zna jesu li suci u pravu, ali da moraju shvatiti da neovisnost njihove vlasti ne znači apsolutnu neovisnost. „Ustav propisuje načelo i potrebu uzajamne kontrole tijela i grana vlasti, zakonodavne i sudske. Ne mogu sami sebi određivati plaću jer to bi vodilo u totalnu samostalnost. A tko je ima? Ja je nemam, Vlada mora u Sabor, sa sudovima je malo drugačije. Suci moraju shvatiti da su dio sustava, da dijele sudbinu zemlje, da moraju suditi brže i učinkovitije“, smatra predsjednik Milanović.

U tom je kontekstu komentirao i slučaj pjevačice Severine Vučković, odnosno odluku Vrhovnog suda koji je ukinuo presudu u njenu korist vezanu uz dijete. “Devet godina to traje, taj dječak je vjerojatno sijede već dobio. Devet godina. Ne znam kakvi su mu majka i otac, ali gdje su tu sudovi? Kome to predbaciti? Predsjedniku Vrhovnog suda, on tu ništa ne može, ne znam možda je Ustav krivo napisan, možda u Ustavu treba nešto promijeniti“, rekao je Predsjednik.

Novinari su pitali predsjednika Milanovića i za komentar odluke predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da se u Sarajevu ne sastane sa Željkom Komšićem. Predsjednik Republike pri tome je najprije podsjetio kako je - nakon što se konzultirao s predstavnicima Hrvatima u BiH - u priopćenju dao podršku predstavnicima Hrvata, Srba i Bošnjaka da nastave razgovore i dogovore se o promjeni Izbornog zakona jer je to u interesu Hrvata u BiH i, kako je kazao, „zadovoljiti će njihove elementarne potrebe i ponos, da im ne biraju drugi njihove predstavnike“.

„Ja sam rekao - dok je Komšić predsjedavajući Predsjedništva BiH, službeno u Sarajevo ići neću. Kada on to prestane biti, kada dođe Bećirović, naći ću načina da odem tamo, a da Komšića ne bude nigdje. To je legitimno i ostvarivo, ako to druga strana bude htjela“, rekao je između ostalog predsjednik Milanović. Prema njegovom mišljenju, premijer Plenković je otišao u Sarajevo s namjerom da se napravi fotografija na kojoj ga nema, ali nije ništa postigao jer su se i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i nizozemski premijer Mark Rutte pojavili kod Komšića, iako je premijer Plenković tvrdio kako ih je dodatno senzibilizirao za probleme Hrvata u BiH. „Eto, tako ih je senziblizirao, nisu ga slušali ništa“, zaključio je.