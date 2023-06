ŠEF PLAĆENIČKE SKUPINE WAGNER OBEĆAO SRUŠITI RUSKO VOJNO VODSTVO Predsjednik Putin odgovara: "Ova oružana pobuna predstavlja izdaju"

Borce plaćeničke skupine Wagner u subotu je pozvala ruska obavještajna služba FSB da odbiju izvršiti "zločinačke i izdajničke" naredbe svog šefa Jevgenija Prigožina, piše Večernji list.

Prigožin je najavio osvetu ruskom vojnom vrhu, dok je rusko ministarstvo obrane objavilo da Ukrajina koristi nastali kaos u Rusiji kako bi pokrenula napade u blizini Bahmuta u istočnoj Ukrajini.

Prigožin, čelnik plaćeničke organizacije Wagner optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da skriva činjenice o situaciji na bojišnici. Prigožin, čiji su česti istupi na društvenim mrežama u nesrazmjeru s ograničenom ulogom njegove skupine u ratu, mjesecima otvoreno optužuje ministra obrane Sergeja Šojgua i načelnika ruskog vojnog stožera Valerija Gerasimova za nesposobnost. Putin je njegov poziv na ustanak protiv vojnih vlasti nazvao oružanom pobunom.

Prema videozapisima iz Rostova, građani dobacuju wagnerovcima:

"Imate li savjest? Jeste li zaštitnici domovine ili ne? Ako ste zaštitnici, zašto tu podižete nered? Tko ste vi?"

Prigožin je u poruci objavljenoj na Telegramu izjavio kako su njegove snage koje su pokrenule oružanu pobunu 'spremne umrijeti'. Obećao je i to da će srušiti rusko vojno vodstvo.

"Svi mi smo spremni umrijeti. Svih 25 tisuća, a onda još drugih 25 tisuća (o.a. boraca). Mi ćemo umrijeti za ruski narod", naveo je, prenosi Večernji list.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin tijekom televizijskog obraćanja rekao je da oružana pobuna plaćeničkih snaga grupe Wagner predstavlja izdaju te da će svatko tko je protiv ruske vojske uzeo oružje u ruke biti kažnjen.

