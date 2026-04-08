Ruski ministar vanjskih poslova stiže u BiH! Napetosti rastu?

Ruska delegacija koju predvodi ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov posjetit će Bosnu i Hercegovinu, točnije Republiku Srpsku, 19. travnja, neslužbeno doznaje Klix.ba.

Očekuje se da će Lavrov posjetiti Banju Luku, a zatim se pridružiti delegacijama na obilježavanju 81. obljetnice zločina u koncentracijskom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu, Donjoj Gradini.

Vlada RS-a prethodno je 19. travnja proglasila Danom žalosti u tom bh. entitetu.

Prošle godine komemoraciji je prisustvovala i najviša delegacija Republike Srbije, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem.