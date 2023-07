RIJEDAK POREMEĆAJ: "Hvataju me i u javnosti, po stotinu dnevno. Izmorili su me"

Cara Anaya iz SAD-a je prvi nekontrolirani orgazam doživjela prije desetak godina dok je bila u trgovini. Uhvatila ju je panika jer nije znala što joj se događa. Od tada ne prođe dan da ih ne doživi. Orgazam ju može uhvatiti bilo gdje jer ona nema nikakvog utjecaja. To joj se događa u trgovini, na ulici, u restoranu, u automobili dok vozi, pred drugim ljudima... Bude je i noću pa je često neispavana, prenosi 24sata.

"Priznajem, umorna sam već od toga i nikome to ne bi poželjela. Sljedeći me može pogoditi za sekundu, minutu, nakon nekoliko sati, nikad ne znam kad. Jednom sam izbrojala 180 orgazma u dva sata. Neugodno mi je kad idem djeci u školu, iako mi se čini da ostali to ne vide, ali ja znam, a oko mene su djeca. Nadam se da ću jednog dana biti izliječena od toga", ispričala je Cara.

Ni njezinom suprugu Tonyju nije lako zbog toga. Kaže da je u početku, kada su joj dijagnosticirali poremećaj, mislio da je to nemoguće. Priznaje kako nije imao razumijevanja i bio je uvjeren da nije normalna. Istog mišljenja su i dalje njezini roditelji i još neki bliski ljudi. Ona, pak, izbjegavala je izlaziti, tražiti posao... Puno vremena provodila je kod kuće i nerijetko su je hvatali depresivni osjećaji. Liječnici su joj dijagnosticirali rijedak poremećaj - konstantno genitalno uzbuđenje. Nju uzbudi sve i svašta, odnosno svakodnevni banalni poticaji koji nas okružuju. Primjerice, mirisi, ono što vidi, dodirne... Lijeka nema, a liječnici ne znaju niti zašto se ovaj poremećaj pojavljuje, prenosi Daily Mail. Pogledajte u kratkom videu kako to izgleda: