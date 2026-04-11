REZOVI U OPELU Stotine radnih mjesta bit će ukinuto

Automobilski div Stellantis ponovno kreće u smanjenje razvojnog centra u sjedištu Opela u Rüsselsheimu. Od trenutačnih 1.650 inženjera, plan je da u budućnosti ostane njih samo 1.000 koji će raditi na razvoju Opelovih modela i projektima za cijelu grupaciju. Ovo je golem pad u odnosu na 2017. godinu, kada je Peugeot (PSA) preuzeo Opel – tada je u razvoju radilo čak 7.000 stručnjaka.

Programi odlaska više nisu dovoljni

Planirano smanjenje broja zaposlenih očito se više ne može provesti samo kroz postojeće programe dobrovoljnog odlaska koji su dogovoreni do 2029. godine, piše t-online. Uprava je stoga obavijestila radničko vijeće i traži “sporazumna rješenja”, što bi moglo značiti uvođenje dodatnih programa otpremnina. Iz tvrtke poručuju kako će se sve mjere provoditi tek nakon detaljnog dijaloga sa socijalnim partnerima, piše Fenix magazin.

Što ostaje u Rüsselsheimu?

Novoformirani “Tech Center” ostat će čvrsto usidren u razvojnoj mreži Stellantisa. Inženjeri u Njemačkoj bit će zaduženi za:

Razvoj vozila marki Opel i Vauxhall.

Specijalizirana područja za cijelu grupaciju: rasvjeta, primjena umjetne inteligencije (AI) u proizvodnji, sustavi pomoći vozaču te razvoj baterija.

Direktor ljudskih resursa u Opelu, Ralph Wangemann, istaknuo je da transformacija predstavlja stratešku predanost lokaciji, podsjetivši na investicije u novo sjedište “Green Campus”.

Konkurencija iz Kine?

Osim unutarnjih rezova, pojavljuju se informacije o novoj konkurenciji unutar same grupacije. Prema medijskim izvještajima, budući električni SUV modeli za Opel mogli bi se velikim dijelom razvijati u Kini, u suradnji s tvrtkom Leapmotor (u kojoj Stellantis ima udio). Iz koncerna su potvrdili tek da su pregovori u tijeku.