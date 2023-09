[REPORTAŽA] Lički krumpir je brend, evo zašto su mnogi Dalmatinci ovog vikenda boravili u Lovincu: "Naš krumpir je dostupan i u novootvorenom fast foodu u Splitu"

Prva općina u Lici u koju uđete nakon izlaska iz tunela Sv. Rok je Lovinac. A upravo je Lovinac ovog vikenda ugostio jubilarnu, 10. izložbeno-prodajnu manifestaciju Dani sira i Ličkog krumpira. Među stotinama automobila velik dio bio je onih iz Dalmacije. Pojedinci su toliko zavoljeli ovaj kraj da im je postao novi dom. Tako su se iz Splita u Lovinac doselile dvije mlade obitelji.

Manifestacija je okupila više od 40 izlagača krumpira, sira te mnogobrojnih drugih proizvoda. Uz mogućnost degustacije i kupnje proizvoda, mnogobrojni posjetitelji manifestacije uživali su u zabavnom programu koji je potrajao do sredine noći, a vodio ga je poznati glumac Darko Janeš. Tako su se u u popodnevnim satima na pozornici predstavili HKUD „Degenija“ iz Gospića i HKUD „Vrilo“ Lovinac sekcija „Pilići“ te Tamburaški sastav Plitvički bećari, a večer je pripala grupi Vista iz Zadra koja je svojim pop rock programom sve motivirala na ples.

Suvlasnik i direktor Agro Velebita, Nikola Vidaković, jedan je od idejnih začetnika manifestacije koja svake godine privlači sve veći broj posjetitelja.

Ovo je jubilarno izdanje, jeste li zadovoljni što ste postigli zadnjih 10 godina?

- U startu smo imali ideju da ovo postane turistička manifestacije te promocija ličkog krumpira kao autohtonog proizvoda Like. Prije svega smo željeli privući ljude sadržajima, zabavom, igrama za djecu, gdje će posjetitelji ugodno moći provesti jedan dan. Mislim da Dani sira i ličkog i krumpira postaju upravo to. Bila je to ideja nas nekoliko i to dosta vremena prije nego smo startali. Vidjeli smo slične manifestacije u Istri. Dani ličkog krumpira su naknadno prošireni na Dane ličkog sira i krumpira jer je bilo dosta proizvođača sira koji se kulinarski dobro sljubljuje sa sirom.

Što se sve može naći na štandovima?

- Krumpir, sir, suhomesnati proizvodi, džemovi, sokovi, rakije, gljive, suveniri, odjeća itd. Vidite, potrošači, a prije svega Dalmatinci, znaju što je lički krumpir i oni će ga sigurno kupiti.

Ako ga netko želi kupiti baš u Splitu ili okolici, što mu je činiti?

- Plasiramo krumpir u većinu trgovačkih centara, a među njima je i Tommy. Plasiramo ga u ugostiteljstvo. Tako je naš krumpir prisutan i u lancu burgera Submarine koji je nedavno svoj restoran otvorio u Splitu. Svi ga mogu probati na takav način.

Privatna ste inicijativa, hvale vrijedna. Hrvatska ne može živjeti samo od turizma, bilo bi dobro da je lički ili drugi hrvatski krumpir više zastupljen na jelovnicima naših restorana i fast foodova. Imate li potporu lokalnih i županijskih vlasti?

- Ne mogu reći da nemamo. Tvrtku Agro Velebit osnovala je Općina Lovinac s idejom da pokrene proizvodnju ličkog krumpira. U međuvremenu su nam se priključili investitori s ovog područja, pa je Općina postala manjinski suvlasnik. Tvrtka okuplja 11 suvlasnika uglavnom iz ovog kraja kojima je ideja bila podržati ovaj projekt.

Koliku površinu obrađujete i koliko krumpira godišnje proizvodite?

- U posjedu imamo 350 hektara, od toga je proizvodnja krumpira na 10 posto. Pola od spomenute površine su oranice. Fokus nam je proizvodnja krumpira i on nam je najveći po pitanju prihoda i angažmana. Na 150 hektara imamo pašnjačko-livadnih površina imamo krave. Nastojimo graditi što održivije gospodarstvo, da imamo stajsko gnojivo itd.

Za one koji nikada nisu bili u Lovincu, što im poručujete?

- Mislim da svakako treba posjetiti Liku, regiju koja se sve više otkriva. Naravno, manifestaciju Dani sira i ličkog i krumpira posebno!

Župan: Lička poljoprivreda i turizam jačaju

Ernest Petry, ličko-senjski župan ističe da su 10. Dani sira i ličkog krumpira događaj koji sve više nadilazi lokalni značaj.

- Što se tiče poduzeća Agro Velebit i Općine Lovinac, 10. put organiziraju manifestaciju sira i krumpira, a radi se o događaju u kojem se prezentiraju domaći OPG-ovci, ali i autohtoni lički proizvodi od sira, krumpira, rakije i naših ostalih autohtonih proizvoda. Ponosni smo da Lovinac konačno hvala zamah s razvojem turizma jer se ulaže puno u infrastrukturu i kroz izvorni proračun Općine Lovinac i proračun Ličko-senjske županije i resorna ministarstva.

Kako je stanje s poljoprivredom u Lici općenito?

- U posljednje vrijeme se intenzivno podiže zbog sve većeg broj ulagača u taj sektor, od stočarskog segmenta do agrokulture. Mogu najaviti da kao LS županija imamo mnogo poticaja koji se odnose na mlade poljoprivrednike i OPG-ovce, s druge strane potičemo proizvodnju mlijeka. U ovom trenutku imamo proizvodnju mlijeka od preko 3 milijuna litara. Svi koji proizvode mlijeko imaju mogućnost prodaje. Paralelno razvijamo značajan projekt, a to je Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu i stočarstvo na području županije, što će biti puno više teritorija naše županije. Ukratko, kroz proizvodnju hrane i razvoj turizma vidimo budućnost Ličko-senjske županije.

Načelnik: Priprema za 11. izdanju počinju već u ponedjeljak

Načelnik Općine Lovinac Ivan Miletić kazao je da manifestacije ovog tipa zahtijevaju svekoliku podršku lokalnih vlasti, a da svake godine proširuju sadržaj.

- Tako smo prve godine prvi put išli s dva dana manifestacije. Ovo dodatno promovira naš kraj kao turističku destinaciju. Sve se više kuća registrira za smještaj, rade se bazeni, pomalo se stvaraju novi sadržaji. Naš položaj je jako dobar, osobito nakon izgradnje ceste. Na neki način smo prva stanica prije izlaska na more. Dani sira i ličkog i krumpira je za nas važan događaj, u razgovoru s našim ljudima već smo najavili pripreme za 11. manifestaciju za koju želimo da bude još bogatija.

Zašto bi netko iz Splita ili Zagreba posjetio ovu manifestaciju?

- Lički krumpir mnogi prepoznaju, možda i više nego mi koji ga imamo stalno na svojim stolovima. I sam sam svjedok da naš krumpir i po okusu i po izgled bolji od mnogih drugih.

Turizma je važan, no proizvodnja je bitna. Radi li Općina nešto po pitanju poticanja privatne inicijative.

- Mala smo Općina s malim proračunom, no naglasak dajemo na poticanje demografije, mladih, školovanja. Svjesni smo značaja poticanja poljoprivredu i gospodarstva, no naše mogućnosti su tu više nego ograničene. Želimo raditi na poticajima za OPG-ove i male obrtnike. Poljoprivreda bi trebala biti na prvom mjestu i u svrhu poticanja turizma.