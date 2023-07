Razorni požari haraju Grčkom: "Ovo je najveća evakuacija u povijesti"

Na snimkama iz zraka može se vidjeti pustoš koju je ostavio za sobom požar na otoku Rodos u Grčkoj.

Onboard footage from a #Bell 214ST helicopter flying over the inferno in #Rhodes island.#fire #rhodesfire #Rhodos #Greece pic.twitter.com/uIg2NAI9Lj

— Dimitris (@dmysd) July 23, 2023