Putin proglasio uskrsno primirje, Zelenski najavio da će ga Ukrajina poštovati

Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je najavio prekid vatre povodom pravoslavnog Uskrsa, nakon čega je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio da će se Ukrajina pridržavati proglašenog primirja.

Prema priopćenju Kremlja, prekid vatre trebao bi trajati 32 sata – od 16 sati 11. travnja do kraja 12. travnja. Moskva je pritom poručila da očekuje da će i ukrajinska strana postupiti jednako te poštovati primirje tijekom blagdana.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zelenski je u objavi na platformi Telegram naveo da je Ukrajina već ranije predlagala uskrsni prekid neprijateljstava te da je spremna na recipročne poteze.

“Ukrajina je više puta izjavila da smo spremni na recipročne korake. Predložili smo prekid vatre tijekom uskrsnih blagdana ove godine i postupit ćemo u skladu s tim”, poručio je Zelenski, dodajući da je građanima potreban Uskrs bez prijetnji te da bi takav korak mogao otvoriti prostor za mir.

Pravoslavni Uskrs ove godine obilježava se 12. travnja.

Ova objava iz Moskve podsjeća na prošlogodišnje uskrsno primirje, kada su se Rusija i Ukrajina međusobno optuživale za njegovo kršenje unatoč formalnom dogovoru o obustavi borbi.

Zelenski je, prema ranijim izjavama, već više od tjedan dana zagovarao uskrsni prekid vatre, dok je Moskva isticala da preferira dugoročnije političko rješenje sukoba.