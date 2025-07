Puljak: Umjesto novih poreza, smanjimo broj općina koje ništa ne rade, a troše milijune

Nakon što su objavljeni podaci o alarmantnom stanju državnog proračuna, s deficitom tri puta većim nego prošle godine, iz stranke Centar upozoravaju da Hrvatska ulazi u ozbiljnu fiskalnu krizu i da su nužne strukturne reforme, a ne novo zaduživanje i rebalansi bez sadržaja.

„Jako nas zabrinjava što država ulazi u ogromni deficit baš u trenutku kad znamo da ćemo morati povećati vojne izdatke zbog obveza prema NATO-u i zbog nepredvidive i agresivne politike na istočnom krilu Europske unije. Upozoravala sam već ranije da će doći vrijeme kad će nas naše ponašanje 'pijanih milijunaša' koštati. To je to vrijeme“, izjavila je saborska zastupnica Marijana Puljak, dodajući da se godinama trošilo kao da novac pada s neba, ulagalo u administraciju i uhljebnički sustav, dok se zanemarivala učinkovitost, modernizacija i strateška priprema. „Sada, kad moramo ulagati u obranu i sigurnost, bit ćemo prisiljeni rezati druge stvari, možda i one koje su ljudima najvažnije“, kaže Puljak.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz Centra zato traže da se rebalans usmjeri prema ukidanju i spajanju općina koje ne ispunjavaju svoju funkciju, a ne prema rezovima u zdravstvu, obrazovanju ili znanosti. Naime, prema analizi Ekonomskog instituta, više od 60% općina u Hrvatskoj ne pruža ni osnovne usluge, ali troši sredstva na načelnike, pročelnike i političku administraciju.

„Ako Vlada ozbiljno traži gdje može štedjeti, neka krene od vlastitog političkog sustava i prestane financirati općine koje služe isključivo za održavanje stranačke mreže i zapošljavanje podobnih. Osim toga, predlažemo i hitnu reformu upravljanja državnom imovinom, koja bi podrazumijevala uspostavu digitalnog registra, tržišno korištenje nekretnina i prodaju viškova koji se ne koriste“, rekla je Puljak.

Kako je naglasila, nužna je i podrška realnom sektoru, a ne njegovo gušenje, i to kroz uvođenje poreznih olakšica za reinvestiranu dobit, podršku startupovima i inovatorima te smanjenje administrativnih barijera. „Ne možemo istovremeno imati birokratski mastodont i funkcionalnu državu. Ako želimo biti sigurni, otporni i pravedni – država mora biti manja, pametnija i učinkovitija“, zaključila je zastupnica Centra.