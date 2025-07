Puhovski bez dlake na jeziku: Thompsonom manipulira dio ljudi iz njegovog kruga zbog svojih političkih igara

U Novom danu N1 televizije gostovao je politički analitičar i komentator Žarko Puhovski.

Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj protiv kojeg je u ponedjeljak USKOK podignuo optužnicu, rekao je da su građani na izborima 18. svibnja rekli što misle ‘o ovoj nakaradnoj istrazi‘ te mu aklamacijom dali dvotrećinsku većinu u prvom krugu.

Puhovski: Ako doista HDZ vodi tu akciju, onda to radi glupo

"Ako doista HDZ vodi tu čitavu akciju preko državnog odvjetništva, onda to radi glupo jer su se na vlastitu iskustvu naučili da njihovim kandidatima i kandidatkinjama nije puno naštetilo kad su bili optuživani za korupciju", smatra Puhovski.

Kaže kako USKOK u posljednje vrijeme bavi "manjim" slučajevima koji se inače rješavaju stegovnim postupcima i to smatra pogrešnom porukom jer se "istovremeno događaju velike i korupcijske stvari na koje se ne reagira ili se reagira samo medijski, i to će poljuljati povjerenje u ono što zovemo vladavinom prava, a to je opasno".

"Milanović više ne može pričati što god mu padne na pamet kao u prvom mandatu"

"Imamo ozbiljnu stvar s Hipodromom gdje se radi o milijunima ili stotinama tisuća eura. Ali situacija je nalik onoj, 'u noći su sve krave crne' i sad se izjednačavaju oni koji su pronevjerili 5000 i 500 000 i svi su u nekakvom prekršaju, zato ne treba posebno ozbiljno shvaćati nikakve propise. I to je opasno jer je riječ o nekoj vrsti pravnog anarhizma", dodaje.

Predsjednik Zoran Milanović je dva tjedna nakon Thompsonova koncerta u Zagrebu javno rekao što misli o tome i čini se da je mudro podijelio svoju reakciju da zadovolji i jedne i druge. Je li to uopće moguće napraviti?

"Ne možete ignorirati pola milijuna ljudi. Sviđalo se to meni ili ne, to je događaj prvog reda. Drugo, čovjek koji je dobio 75 % glasova ne može drugo nego nesvrstano djelovati jer to su sve njegovi glasači i narod je uz njega, a taj se narod sastoji od različitih ljudi. Jedni su Thompsonom oduševljeni, a drugi bi ga najradije utopili u čaši vode. I jedni i drugi su glasali za Milanovića i on to zna. Zato on više ne može pričati što god mu padne

na pamet kao u prvom mandatu, jer ga takva podrška na neki način paralizira", kaže Puhovski.

Samo Francuska ima vojne mimohode nalik ovom koji će se održati u Zagrebu

Za predstojeći vojni mimohod misli da je riječ o showu.

"Od demokratskih država samo Francuska ima takve mimohode. Ali ondje se mjesec dana unaprijed vode rasprave o tome koliko to stoji, što im od naoružanja treba i slično. Mislim da je doista nepristojno na taj mimohod dovesti tenkove koji nisu, a možda neće ni biti u sastavu Hrvatske vojske. Mene to podsjeća na onaj stari vic u kojem mladić traži da mu se posudi lijepi sat jer ide s djevojkom na spoj", rekao je.

"Thompson se ne snalazi u toj situaciji"

Uoči koncerta u Sinju, Thompson je dodatno pojačao prisutnost u javnosti najavom tužbi protiv zapadnih medija koji ga povezuju s nacizmom.

"U roku od pet sati nakon toga na internetu je isplivao njegov stari intervju u kojem on govori kako je odgojen smatrati da je Pavelić veliki čovjek i autoritet za hrvatski narod. To nije bio inteligentan potez jer će mu se sad izvlačiti kojekakve stvari...

Mislim da se on ne snalazi u toj situaciji. Izgleda da u pozadini njime manipulira jedan dio ljudi iz njegova kruga koji hoće preko njega ostvariti neke svoje političke igre i koji će ga dovesti u poteškoće", smatra Žarko Puhovski.