Prvo sunčani dani, potom nas "posjećuje" sredozemna ciklona: Evo kada stiže osvježenje, ali ponegdje i nevrijeme

Predzadnji srpanjski vikend protekao je u znaku stabilnog vremena. Jučer su najviše dnevne temperature u Dalmaciji bile visoke, od 31 do 36 stupnjeva Celzijusovih. Veći dio novoga tjedna proći će u znaku sunčanog i vrućeg vremena, iako ćemo izbjeći posebno vruće dane.

Od petka će se početi mijenjati sinoptičke situacija nad našim dijelom Europe jer će nam se sa zapada približiti sredozemna ciklona koja će osobito u dane vikenda donijeti manje osvježenje, ali i mjestimične nevere.

Danas će biti pretežno vedro. Na moru će puhati slabo do umjereno jugo koje prolazno u drugom dijelu dana može biti pojačano. Minimalne jutarnje temperature zraka od 15 do 21°C u Dalmatinskoj zagori, od 22 do 27°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom od 30 do 36°C.

Utorak će biti pretežno vedar. Jugo će puhati još samo u noći, danju će prestati i popodne okretati na slab do umjeren sjeverozapadnjak koji će kasno popodne među otocima biti pojačan. Jutarnje temperature bez promjene, danju većinom od 31 do 37°C.

U srijedu nastavak stabilnog vremena, prevladavat će vedro. Noću tiho ili slab burin, danju će puhati slab do umjeren maestral koji će popodne među otocima i na otvorenom moru ponegdje prolazno biti pojačan. Jutarnje temperature u manjem padu, najviše dnevne većinom od 30 do 35°C.

Četvrtak donosi vedro vrijeme. Noću tiho ili burin, danju će puhati većinom slab maestral. Najviše dnevne većinom od 30 do 35°C.

Petak će od jutra biti promjenjiviji na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Na moru će prolazno zapuhati umjereno jugo. Mjestimice će biti pljuskova s grmljavinom, više u drugom dijelu dana. Lokalno se ne može isključiti mogućnost jačeg grmljavinskog vremena. Temperature danju neznatno niže u odnosu na četvrtak, u predjelima s pljuskovima malo će osvježiti.

Subota će biti promjenjivima, izmjenjivat će se sunčana i oblačna razdoblja. Iako će biti dosta suhog vremena, mjestimice će biti pljuskova s grmljavinom. Lokalno se ne može isključiti mogućnost jačeg grmljavinskog vremena. Zapuhat će umjerena tramontana koja na moru u drugom dijelu dana može imati jake udare. Bit će malo svježije s najvišim dnevnim temperaturama od 27 do 33°C.

U nedjelju lokalnih nestabilnosti može biti još u prvom dijelu dana, osobito u srednjoj i južnoj Dalmaciji, popodne stabilnije. Puhat će umjerena, ponegdje i pojača bura i bit će još malo ugodnije.