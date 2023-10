(VIDEO) PROSVJED RADNIKA A1 Preko 650 prosvjednika prosvjedovalo za veće plaće i kolektivni ugovor

Hrvatski sindikat telekomunikacija održao je danas, na Svjetski dan dostojanstvenog rada u centru Zagreba prosvjed za potplaćene radnike u A1 Hrvatska na kojem se okupilo više od 650 potplaćenih radnika telekom i IT djelatnosti iz cijele Hrvatske. Hrvatski sindikat telekomunikacija tom je prilikom ponovio kako zahtijevaju veće plaće, usklađenje plaće s troškovima života te prvi Kolektivni ugovor u 24 godine poslovanja A1 u Hrvatskoj, priopćili su iz HST-a.

„Mi radimo u jednoj od najbogatijih kompanija telekomunikacijskog sektora, a sa svojim plaćama ne možemo pokriti osnovne životne potrebe. Ilustracije radi, prije 20 godina u bivšem Vipnetu početna plaća je bila 5750 kuna, a danas je početna plaća za 50 kuna manja i iznosi 5700 kuna, odnosno 756 eura. U međuvremenu, rasle su plaće menadžerima i kompaniji je rastao profit, ali od toga radnici nemaju ništa. Ako danas radimo za mizerne plaće i ne podignemo svoj glas, sutra će nam takve biti i mirovine“, istaknuo je Robert Golubić, glavni sindikalni povjerenik Hrvatskog sindikata telekomunikacija - A1.

Romana Tadić, sindikalna povjerenica Hrvatskog sindikata telekomunikacija istaknula je kako žele pravednu raspodjelu tvrtkinog profita, jer njihov rad vrijedi više. „Naš rad vrijedi kao i rad kolega u Austriji. Oni imaju dobar socijalni dijalog, a mi u A1 Hrvatska ga nemamo. Oni imaju kolektivni ugovor, a mi u A1 Hrvatska ga nemamo. Njihove se plaće usklađuju s troškovima života, u Hrvatskoj rastu samo cijene usluga za građane, korisnike usluga, ali radnicima u A1 Hrvatska plaće ne rastu. Ne želimo više da se najprofitabilnije kompanije bogate na štetu radnika i našeg standarda“, kazala je Tadić.

Pred prosvjednicima je podijelila i nekoliko osobnih iskustava radnika i radnica A1 Hrvatska prema kojima radnici rade u izuzetno stresnom okruženju, pojedinci godinama nisu dobili povećanje plaća, nameću im se proizvoljne i nedostižne norme rada, a nitko ne zna pod kojim standardima.

"Uprava tvrdi da je uložila u plaće 7 milijuna eura, a nama radnici komentiraju, a zašto mi od toga nismo dobili ni centa. Menadžeri dobivaju europske plaće, a radnici balkanske. Poslodavci se stalno pozivaju na tržište i kažu – to je cijena rada na našem tržištu. Upravo zato, ovo nije samo prosvjed radnika A1, ovo je prosvjed svih potplaćenih radnika od agenata do inženjera u telekom i IT djelatnosti koji vrijedno rade, a godinama nisu dobili povećanje plaće. Mi smo tržište i mi ćemo reći koliko vrijedi naš rad“, istaknula je Vesna Mamić i dodala kako do kraja godine otvaraju pregovore za Kolektivni ugovor u Hrvatskom Telekomu i Telemachu, ali i pregovore za Granski kolektivni ugovor za 9500 radnika telekomunikacijske djelatnosti u Hrvatskoj.

Prosvjednicima se u Gajevoj ulici obratio i Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

"A1 je oznaka za bivšu tvrtku Mobilkom Austrija, a to znači ,,odličan", "izvrstan". Za tako zahtjevno značenje tvrtka bi trebala nuditi izvrsne usluge ne samo svojim korisnicima, nego biti i izvrstan poslodavac svojim radnicima. Tvrtka troši ogromna sredstva na oglašavanje, a zašto bar dio toga novca ne može ,,preseliti" u plaće svojih radnika, dakle onih koji sve to rade i koji će sve ono, što se javno oglašava i promiče, doista i napraviti. Za A1 je Hrvatska dobra za ostvarivanje profita, a hrvatski radnici za njegovo stvaranje, ali nisu dovoljno vrijedni i za kolektivni ugovor! Dosta je takvog bahatog ponašanja i obezvrjeđivanja i vrijeđanja radnika i sindikata u Hrvatskoj!“, zaključio je Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Preko 650 prosvjednika prosvjedovalo za veće plaće i kolektivni ugovor u A1 HrvatskaZagreb, 07. listopada 2023.... Posted by Hrvatski sindikat telekomunikacija on Saturday, October 7, 2023